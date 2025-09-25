Giro inesperado en el caso de Kristin Cabot: su esposo estaba con otra mujer en el concierto de Coldplay

Se reveló un nuevo giro en el escándalo entre la ejecutiva de Recursos Humanos Kristin Cabot y el exdirector general de Astronomer, Andy Byron. Según un informe del Times of London, el esposo de Kristin, Andrew Cabot, también asistió al concierto de Coldplay en Massachusetts, acompañado de otra persona en una cita romántica.

El medio británico habló con un informante, quien confirmó que Andrew acudió al evento junto con una mujer que, tiempo después, se convirtió en su novia.

El escándalo viral en redes sociales comenzó con un video. Kristin, entonces directora de Recursos Humanos de Astronomer, fue captada abrazada contra el pecho de Andy Byron, en ese momento director general de la empresa. Fue cuando la Kiss cam los enfocó. Al verse en la pantalla gigante, Kristin giró el rostro y se agachó, mientras Byron la soltó y retrocedió.

Aunque inicialmente el escándalo aparentaba ser una doble infidelidad, un vocero de Andrew Cabot lo negó el 8 de septiembre, en una entrevista con People. “La decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche”, declaró.

El evento no fue catastrófico para el matrimonio Cabot, pero la familia de Andy Byron vivió el escándalo de manera distinta. De acuerdo con información de Daily Mail, la esposa del ex CEO, Megan Kerrigan, actuó rápido tras enterarse de la infidelidad. Se mudó de la casa compartida, devolvió su anillo de bodas, y eliminó su cuenta de Facebook. Comparten dos hijos.

Este escándalo también concluyó con la suspensión de los cargos de Kristin y Byron en Astronomer. Poco tiempo después, ambos renunciaron, reporta Infobae.

El martes 23 de septiembre, una fuente cercana a Kristin comentó que la ejecutiva lamentaba la percepción errónea que se generó sobre ella. “Pero el escándalo, el escarnio, la pérdida de trabajo, todo eso es injusto”, denunció la persona.

El video de la cámara del concierto