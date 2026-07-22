“Soy Luna, volver a rodar”: cuándo se estrena la nueva temporada, la historia y los conciertos que ofrecerá el elenco

La serie juvenil, que mezclaba patinaje, dramas amorosos y música, llegó entre el 2016 y el 2018 a millones de jóvenes y adolescentes de Latinoamérica y Europa. Ahora regresará a la pantalla con su cuarta y última temporada.

La producción, que siguió el éxito de Violetta, de Disney Channel, alcanzó 220 episodios en sus tres temporadas. En ellas, el público no solo vio crecer a Luna Valente (Karol Sevilla), sino que también creció junto con ella. Ocho años después, la serie regresa para presentar una versión más madura de la protagonista y de otros personajes.

El Jam & Roller, el Blake South College y la mansión Benson fueron parte de las locaciones donde los seguidores vieron a Luna Valente desarrollar su habilidad en el patinaje y enfrentar rivalidades con Ámbar, personaje interpretado por Valentina Zenere, además de los conflictos amorosos con Matteo (Ruggero Pasquarelli) y Simón (Michael Ronda).

Ocho años después, Disney anunció el regreso de Luna Valente para una cuarta temporada de 12 capítulos. La producción, titulada Soy Luna, volver a rodar, mostrará a la protagonista enfrentando nuevos retos y buscando aclarar sus emociones.

La cuarta temporada se estrenará en Disney+ el 24 de julio del 2026 y contará con parte del elenco original, entre ellos Agustín Bernasconi (Gastón), Malena Ratner (Delfina), Gastón Vietto (Pedro), Carolina Kopelioff (Nina) y Lucila Gandolfo (Sharon Benson).

Historia de la cuarta temporada

Según lo revelado por Disney, en Soy Luna, volver a rodar Luna regresará al Jam & Roller luego de dos años alejada del patinaje. La protagonista habría sufrido un accidente que interrumpió su exitosa carrera como patinadora profesional de estilo libre.

Su regreso a la pista la llevará a intentar retomar el patinaje, pero los miedos y un nuevo enemigo pondrán a prueba su confianza.

Durante una alfombra rosa para celebrar el estreno de la nueva temporada, Karol Sevilla destacó a EFE que la serie les permitió formar parte de "la vida de personas que crecieron con nosotros y hoy es increíble pensar que también seremos parte de la vida de muchos niños que están creciendo".

La actriz mexicana adelantó que Luna enfrentará decisiones profesionales y emocionales. Se espera, por ello, una versión más madura del personaje y que esta nueva etapa represente, según Sevilla, una dosis de alegría para las juventudes que buscan "promover paz" y sobrellevar lo que acontece en el mundo.

Conciertos de Soy Luna

La serie, que llevó al elenco original a una gira internacional, buscará volver a los escenarios para cerrar este capítulo. Se conoce que el reencuentro con su público ocurrirá el 16 y 17 de octubre en la Arena Ciudad de México, donde el elenco interpretará las canciones del nuevo álbum de la serie.

*Con información de Agencia EFE.