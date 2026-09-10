Spice Girls celebra su 30 aniversario con una colección en CD y vinilo de sus sencillos: fecha de lanzamiento, precio y detalles

Con canciones como Wannabe, Say You'll Be There y Stop, el grupo femenino británico alcanzó el éxito internacional. En el 2026 celebra 30 años del lanzamiento de su primer sencillo y prepara una colección especial para conmemorar su trayectoria.

Para este 20 de septiembre se esperaba un anuncio que alimentó las expectativas sobre una posible gira de reencuentro que llevaría de nuevo a Victoria Beckham, Geri Halliwell, Melanie Chisholm, “Mel C”; Melanie Brown, “Mel B”, y Emma Bunton a los escenarios. Sin embargo, la agrupación anunció el lanzamiento de cajas de colección de edición especial.

A través de su cuenta de Instagram, Spice Girls compartió que estas colecciones incluyen su discografía de sencillos en CD y vinilo. El anuncio generó diferentes reacciones entre quienes esperaban noticias de una gira y quienes celebraron el lanzamiento de la recopilación.

Las expectativas habían aumentado con una publicación del 9 de septiembre, en la que la agrupación anticipaba un anuncio especial. El video fue grabado en un lugar significativo para la banda británica, donde se filmó Wannabe, y anunciaba una próxima revelación, lo que generó expectativas entre sus seguidores sobre un posible reencuentro en los escenarios.

En lugar de ello, Spice Girls anunció cinco colecciones de sus sencillos, que marcaron la carrera de la banda. “La colección de solteros. TODOS los solteros. TODAS las caras B. Y algunas sorpresas de la bóveda...”, resalta la publicación.

Entre el material anunciado se incluirá el demo Do You Think About Me. Según la tienda de la agrupación, las cajas son ediciones limitadas y estarán disponibles en CD y vinilo.

La tienda en línea de Spice Girls señala que los precios de las colecciones varían entre $128.99 y $380.99.

“La colección de sencillos se publica el 6 de noviembre, justo 30 años después de que SPICE convirtiera a cinco chicas en un fenómeno mundial y al Girl Power en un movimiento mundial”, resalta la página de ventas de la agrupación.

Mientras tanto, los seguidores de Spice Girls continúan a la espera de un posible regreso de la banda a los escenarios. En marzo del 2026, los rumores sobre una gira cobraron fuerza ante versiones de que el grupo estaría en conversaciones para ofrecer una serie de conciertos.

Tiempo después, Mel C reveló que la agrupación no volvería para una gira de reencuentro en el 2026. Pese a ello, los seguidores mantienen las expectativas de que las cinco integrantes vuelvan a compartir el escenario, 14 años después de su última actuación juntas.