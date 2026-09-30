Spider-Man podría llevar la “Clone Saga” de los cómics de Marvel a una nueva serie a través de Prime Video

Uno de los superhéroes favoritos de los cómics y el cine, Spider-Man, podría tener una nueva producción, esta vez de la mano de Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television.

Esta producción, que se encuentra en discusión para su aprobación, según señaló Deadline, estaría basada en la historia Clone Saga, de los cómics de Marvel, lo que expandiría el universo de este superhéroe.

Deadline reveló en exclusiva que la serie, que estaría cerca de recibir luz verde, estaría a cargo de Kelvin Yu, quien trabajaría en el guion para llevar la historia de los cómics a la pantalla.

Esta producción daría continuidad a Spider-Noir, la serie encabezada por el actor Nicolas Cage y que se convirtió en una de las producciones de Prime Video con más nominaciones a los Emmy del 2026, y retomaría a Ben Reilly.

La nueva serie estaría basada en Ben Reilly, un clon genético de Spider-Man que logra desarrollar una identidad propia como héroe. Prime Video se encuentra cerca de aprobar una nueva serie basada en la conocida Clone Saga de los cómics de Marvel, de acuerdo con información de Deadline.

El nombre del personaje está construido con el nombre del tío y el apellido de soltera de la tía de Peter Parker. Ben Reilly llegaría a la pantalla bajo el nombre de Scarlet Spider.

Además, los cómics presentan a Kaine Parker, el primer clon de Spider-Man, quien tendría algunos defectos y llega a posicionarse como antihéroe. Estos personajes podrían aparecer en la serie que analiza producir Amazon.

Deadline destaca que, según su fuente, los cómics servirían de referencia e inspiración, pero podrían existir cambios significativos en esta posible adaptación, que llevaría a los amantes de los cómics una nueva historia de Spider-Man.

Respecto de esa información, el medio destaca que hay versiones contradictorias, dado que otras fuentes señalan que la producción llevaría a Ben y Kaine a lidiar con sus respectivos orígenes mientras encuentran a otros clones.

Esta versión señala que, dentro de la trama, otro de los clones descubiertos se transformaría en el villano. Otra fuente señaló a Deadline que lo que podría alterarse es el origen de los clones, que adoptarían nuevas identidades.

La posible llegada de esta producción se deriva del acuerdo entre Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television, que buscan desarrollar proyectos de propiedad intelectual del universo de Marvel adquirido por Sony. Hasta el momento, ambas empresas no se han pronunciado y evitaron responder a Deadline sobre este proyecto.