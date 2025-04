Spotify subirá de precio sus suscripciones en Europa y Latinoamérica

De acuerdo con el FT, el grupo pretende subir los precios “en el equivalente a un euro en las suscripciones individuales en países de Europa y América Latina” a partir de junio.

En cambio, Spotify mantendría los precios actuales en Estados Unidos, su mayor mercado, puesto que ya aumentó la suscripción en el país en julio de 2024.

En las últimas semanas la compañía tecnológica ya ha iniciado la subida de las cuotas en algunos lugares como Países Bajos o Luxemburgo, pero según el FT esta iniciativa “se intensificará considerablemente” en la época estival.

Las fuentes citadas por el diario británico indican asimismo que Spotify y otras plataformas de streaming están considerando cobrar dinero adicional -unos US$6 al mes (5,27 euros) más que la tarifa estándar- por ofrecer un servicio “super premium” que permita a los usuarios acceder de forma anticipada a los estrenos de música y a entradas de conciertos.

