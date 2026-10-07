Steven Spielberg se prepara para la octava película de “Transformers”

El retorno de Steven Spielberg a la saga de Transformers ya está confirmado y muchos amantes del cine lo celebran. El director, guionista y productor ya ha definido su participación en la octava cinta de la franquicia de acción real. Tras el acuerdo celebrado por las firmas Paramount Pictures y Skydance, el cineasta dejó claro que actuará como productor ejecutivo y supervisor directo del proyecto.

Con este regreso se espera que se retomen algunas de las características de las primeras películas, que según algunos críticos, les hicieron falta a algunas de las más recientes. Spielberg trabajará junto al productor Lorenzo di Bonaventura y se enfocará en los aspectos creativos del filme.

De acuerdo con sitios especializados en cine como Deadline, en su regreso, Spielberg no estará solo, porque se dice que también podría estar de vuelta Michael Bay, el director original de las cintas de finales de los años 2000 y 2010.

¿Qué más se sabe?

Hasta la fecha poco se sabe acerca de la cinta. Aún no se confirma ni el director, ni el elenco. Tampoco se tiene prevista ninguna fecha de estreno. Lo único que ya se afirma es que, a diferencia de las entregas anteriores Bumblebee (2018), ambientada en los años 80, y Transformers: Rise of the Beasts (2023), situada en los 90, esta octava película ubicará su historia en el presente. Eso hace pensar que se retratará un entorno más tecnológico que puede añadir aún más interés a la saga.

Transformers es una franquicia de entretenimiento estadounidense coproducida entre las empresas de juguetes Hasbro y Takara Tomy. Su argumento se basa en dos facciones robóticas: los Autobots y los Decepticons, originarias del planeta Cybertron.

Las expectativas para esta nueva entrega es grande, ya que la franquicia ha obtenido 5,400 millones de dólares en recaudación global, con lo que se ubica entre las más exitosas de su tipo.