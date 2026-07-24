Subasta del Mundial 2026: la camisa usada por Jimin, de BTS, alcanza una puja mayor que la camiseta de Lionel Messi

La Copa Mundial de la FIFA estuvo marcada por una serie de sorpresas, desde la actuación de Cabo Verde hasta las despedidas de jugadores como Neymar, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, así como por las controversias derivadas de señalamientos contra la FIFA y la selección argentina. Sin embargo, ha sido la subasta la que ha acaparado la atención, luego de que la camisa de Jimin alcanzara una puja récord.

El Mundial 2026, más allá de un evento deportivo, se fusionó con la música al presentar el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. En él participaron Madonna, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, Chris Martin y BTS.

La final entre España y Argentina concluyó con el triunfo de la selección española, que conquistó su segunda Copa Mundial. Días después se anunció una subasta benéfica organizada por Christie’s y Global Citizen, en la que se ofrecen artículos emblemáticos de la XXIII edición del torneo, entre ellos la camiseta autografiada por Lionel Messi, los guantes de Madonna, el vestuario de Shakira y artículos de BTS.

Sin embargo, la demanda por los artículos de la agrupación surcoreana ha llamado la atención, en especial la camisa usada por Jimin, cuya puja supera la de la camiseta autografiada por Lionel Messi.

A cinco días del cierre de la subasta, esta prenda alcanzó una oferta de USD 15 mil, con lo que iguala el valor del balón utilizado en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se ubica entre los artículos con la puja más alta hasta el mediodía del 24 de julio. En tanto, la camiseta de Lionel Messi alcanza USD 6 mil 500.

La subasta, que permanecerá abierta hasta el 29 de julio, también registra entre los artículos más cotizados los guantes utilizados por Madonna, cuya oferta asciende a USD 6 mil.

BTS continúa demostrando su influencia. Los guantes usados por J-Hope y la bufanda utilizada por V durante el espectáculo registran una puja de USD 6 mil 500 cada uno.

Otra de las prendas que supera la camiseta del futbolista argentino es la chaqueta utilizada por Jung Kook, otro de los integrantes de BTS, cuya oferta ronda los USD 8 mil.

Estos artículos forman parte de One Goal: An Auction to Benefit the FIFA Global Citizen Education Fund, subasta que permanece activa en el sitio web de Christie’s y cuya recaudación beneficiará a la Fundación FIFA, según informó Infobae.