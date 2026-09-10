Superman llega a Netflix: fecha de estreno de la película con David Corenswet

A más de un año de su estreno en las salas de cine, la película de Superman, dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, llegará a streaming a través de Netflix.

El largometraje se incorporará al catálogo de Netflix luego de su paso por los cines, donde alcanzó una recaudación mundial de aproximadamente 618 millones de dólares.

Posteriormente, también pasó por HBO Max, donde estuvo disponible durante varios meses.

La reciente película de Superman forma parte de la nueva etapa del Universo DC, con la que se busca reivindicar el valor del superhéroe en la cultura del entretenimiento.

La historia sigue al superhéroe mientras lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville como Clark Kent.

“Mientras protege a la humanidad, encarna la verdad, la justicia y el estilo americano, desafiando una era que considera estos valores obsoletos”, señala la sinopsis.

Con un reparto encabezado por David Corenswet como Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor, la película llegará a Netflix el próximo 19 de septiembre del 2026.

Su incorporación a la plataforma de streaming coincide con la producción de su secuela, Man of Tomorrow, cuyo rodaje terminó a finales de agosto recién pasado y cuyo estreno está previsto para el 9 de julio del 2027.

La nueva película también estará dirigida por Gunn y protagonizada por Corenswet. Además, contará con algunos actores del elenco original y con Adria Arjona, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, quien se integrará a la nueva producción.

Mientras llega la nueva película, los usuarios podrán disfrutar de Superman, que estará disponible a partir del 19 de septiembre del 2026.