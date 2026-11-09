Sylvester Stallone recuerda su rivalidad con Schwarzenegger: de competir en el cine de acción a forjar una amistad

Sylvester Stallone relató cómo un encuentro con Arnold Schwarzenegger en los Globos de Oro dio paso a años de desafíos dentro y fuera de la pantalla, hasta que ambos decidieron dejar atrás sus diferencias.

Antes de convertirse en amigos, Stallone y Schwarzenegger compartieron una misma ambición: ser el referente del cine de acción. Esa aspiración alimentó una rivalidad que, según recordó Stallone, se extendió de las películas a sus encuentros públicos y terminó por impulsar las carreras de ambos.

En una entrevista para el pódcast The Rest Is Entertainment, el intérprete de Rocky y Rambo repasó los años en que veía al protagonista de Terminator como un adversario. No se trataba únicamente de protagonizar grandes producciones, sino de imponerse en un género en el que los dos buscaban ocupar el primer lugar.

“Ya sabes, éramos muy confrontativos. Porque tenemos a dos personas que llegan al comienzo de un género diferente y ambos queremos estar al mando de ese género. Vi a este tipo y enseguida supe que iba a ser un problema”, señaló Stallone al describir aquella relación.

El actor situó uno de los episodios que encendieron la competencia en una ceremonia de los Globos de Oro. Según su relato, en esa ocasión percibió una actitud competitiva por parte del actor austríaco-estadounidense, especialmente cuando este recibió el premio al mejor debutante por su participación en el documental Pumping Iron, de 1977.

“Él estaba sentado allí mirándome fijamente, y —a eso le llamamos mirada de desprecio— le dije: ‘Vale, de acuerdo. Lo tengo, colega’. Y entonces ganó”, recordó.

La rivalidad continuó después en sus proyectos cinematográficos. Mientras Stallone daba forma a su trayectoria con Rambo, Schwarzenegger respondía con películas como Commando. Las escenas de acción, el tamaño del armamento y la magnitud de los escenarios se convirtieron en parte de esa búsqueda por destacar.

“Le gusta desafiar, a mí me gusta desafiar, y los dos somos físicos”, explicó Stallone sobre la dinámica que sostuvieron durante años.

La competencia tampoco desapareció cuando ambos participaron en la cadena de restaurantes Planet Hollywood, que comenzó sus operaciones en 1991. Stallone relató que incluso entonces les resultaba difícil compartir el escenario durante presentaciones y discursos.

El encuentro que abrió paso a la reconciliación

El cambio llegó en el 2003, cuando Schwarzenegger anunció su candidatura a gobernador de California. Al coincidir en un establecimiento al que acudían para comprar cigarros, Stallone aprovechó para plantear el fin del enfrentamiento: consideraba que sus caminos ya no los colocaban en una competencia directa en el cine.

Aquel acercamiento dio paso a una relación distinta. En otra entrevista, concedida a People, Stallone resumió el vínculo que mantienen: “Ahora somos buenos amigos”.

Con los años, ambos moderaron su actitud, según explicó el intérprete. Al mirar atrás, Stallone reconoció que aquella pugna también tuvo un efecto en sus trayectorias: el deseo de superar al otro contribuyó a impulsarlos en el cine de acción.