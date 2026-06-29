Sylvester Stallone cumple 80 años: la historia del actor que convirtió la adversidad en su mayor fortaleza

Puede presumir de ser uno de los pocos creadores de tres exitosas sagas cinematográficas: Rocky, Rambo y Los mercenarios, en las que, según él, ha querido mostrar a personas normales que realizan actos heroicos.

Amigo del presidente estadounidense Donald Trump, a quien considera un "segundo George Washington", llega a las ocho décadas con secuelas físicas por sus escenas de riesgo y múltiples operaciones, incluidas algunas estéticas.

Parálisis en el rostro al nacer

El 6 de julio de 1946 nació en Nueva York Michael Sylvester Gardenzio Stallone, un bebé al que las complicaciones en el parto y un mal uso de los fórceps le seccionaron accidentalmente un nervio, lo que paralizó la parte inferior izquierda de su rostro. Esa circunstancia, que le hizo sufrir burlas y acoso escolar, se convertiría, sin embargo, en una particular forma de hablar y sonreír que triunfaría en la gran pantalla.

Sus padres —un inmigrante italiano, Frank, peluquero de profesión, y Jackie, bailarina, trapecista de circo y astróloga— y las continuas peleas entre ellos lo llevaron a pasar por centros de acogida, mientras que su rebeldía hizo que fuera expulsado de varios colegios. Incluso llegó a ser elegido en la escuela como el "más probable en terminar en la silla eléctrica".

"No tuve una infancia perfecta, pero también creo que no estaría aquí con una infancia perfecta", recordaría años después en una entrevista con la revista GQ.

En un internado de Suiza, a mediados de la década de 1960, descubrió sus habilidades para la actuación, que se unieron a su pasión por el deporte.

A su regreso a Estados Unidos estudió interpretación en la Universidad de Miami entre 1967 y 1969. Participó en producciones teatrales, aunque no fue sino hasta 1998 cuando el centro le otorgó el título de licenciado en Bellas Artes, en reconocimiento de su trayectoria.

De dormir en una terminal de autobuses a los Óscar

La primera película de Stallone fue The Party at Kitty and Stud's (1970), una cinta erótica que aceptó por dinero, ya que en esa época llegó a dormir en una terminal de autobuses de Nueva York.

Trabajó como acomodador de teatro y limpiador en un zoológico mientras conseguía papeles menores o recibía negativas para participar como extra en El padrino.

Pero en 1976 su historia cambió gracias a Rocky. Se cuenta que escribió el guion en solo tres días, tras ver una pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. Convencido del potencial de la historia, exigió protagonizarla como condición para vender el guion. La película fue producida por Chartoff-Winkler Productions y filmada en Filadelfia.

La película sobre el boxeador Rocky Balboa, dirigida por John G. Avildsen, obtuvo diez nominaciones a los Premios Óscar. Stallone fue candidato a mejor actor y mejor guion original, mientras que la cinta ganó los premios a mejor película, mejor dirección y mejor montaje.

¿Quién no ha querido imitar su subida corriendo por aquellas escaleras? La escena se filmó en el Museo de Arte de Filadelfia y su escalinata pasó a conocerse como Rocky Steps. Los escalones es también el nombre de su biografía, publicada en el 2025. Hasta el momento, nueve películas han desarrollado la historia de Rocky.

Obsesión por los músculos

El actor ha demostrado un físico musculoso desde que se preparó para Rocky en la década de 1970. Lo mantuvo durante las décadas de 1980 y 1990 con otros papeles de gran exigencia física, desde el veterano de la guerra de Vietnam John Rambo hasta los personajes Marion Cobretti, en Cobra; John Spartan, en Demolition Man; y Barney Ross, en Los mercenarios.

Disciplina, interminables horas de gimnasio y tratamientos con hormonas del crecimiento han formado parte de su rutina. En ocasiones incluso ha tenido problemas en aeropuertos por transportar esteroides prohibidos en su equipaje.

A pesar de la edad, continúa entrenando todos los días para mantener su condición física y, como escribió hace unos meses en Instagram: "cada año se vuelve más y más difícil, pero es por eso que tienes que esforzarte más y más. Sangre, sudor y lágrimas".

Católico y padre de cinco hijos

Más allá del cine, Stallone es aficionado a la pintura y ha expuesto sus obras, por ejemplo, en el Museo Ruso de San Petersburgo. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

Más allá del cine, Stallone es aficionado a la pintura y ha expuesto sus obras, por ejemplo, en el Museo Ruso de San Petersburgo. Como empresario también impulsó varios negocios, entre ellos la ya desaparecida cadena de restaurantes Planet Hollywood, junto con Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger.

Amigo de Trump, el presidente lo nombró en el 2025, junto con Mel Gibson y Jon Voight, "embajador especial en Hollywood" y le otorgó un premio del Centro Kennedy para las Artes Escénicas.

Católico, fue recibido en audiencia privada en el Vaticano por el papa Francisco en el 2023, acompañado de su esposa Jennifer y de sus hijas Sophia, Sistine y Scarlet. Con ellas también protagonizó la docuserie The Family Stallone.

El actor estuvo casado anteriormente con Sasha Czack, madre de sus hijos Sage —fallecido a los 36 años— y Seargeoh, quien tiene autismo, y con Brigitte Nielsen.