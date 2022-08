Talladores de jade del mundo estarán en Antigua Guatemala y estos son los detalles para conocer sus obras

Un nuevo comienzo en la industria para Guatemala

El jade tiene una larga historia de más de tres mil años en Mesoamérica, el área que abarcan los países de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Las civilizaciones antiguas apreciaban las piedras de jade jadeíta que eran convertidas en decoraciones, herramientas y artefactos funerarios.

Fue utilizado por los olmecas, mayas y aztecas y ocupó un lugar destacado en muchos mitos y cuentos populares. Por ejemplo, que esta piedra tiene fama de traer belleza y larga vida a quien la lleva. Algunas tradiciones orientales insisten en que también trae riqueza y buena fortuna.

Durante el congreso, una de las exposiciones hablará sobre parte de la historia actual de la industria del jade en Guatemala. Mary Lou junto a su esposo Jay Ridinger llegaron a Guatemala en 1974 y su finalidad era descubrir ¿qué pasó con las antiguas fuentes de jade que habían utilizado los mayas y otras seis civilizaciones antiguas durante tres mil años? (entre 1500 a. C. y 1500 d. C.). Un viaje inspirado en investigaciones previas que publicó William F. Foshag, del Instituto Smithsonian.

Los esposos en 1974 redescubrieron las fuentes a lo largo del límite de la placa tectónica en donde ocurre un fenómeno geológico y se une la placa del norte con la del caribe. Enviaron muestras al Instituto Gemológico de América para analizarlas y descubrieron que habían descubierto jadeíta, el tipo de jade más valioso y más raro que se encuentra en el planeta.

Esto les llevó a comenzar la industria del jade en Guatemala y a inaugurar el proyecto de Jade Maya. Construyeron una fábrica de jade y entrenaron a personas para que trabajaran ello, como una manera de recuperar una tradición de los antepasados.

Ridinger comparte que durante 13 años ese proceso fue complicado porque las personas no creían en que esto fuera posible en Guatemala. En 1987, National Geographic publicó un artículo en el que dio a conocer estos descubrimientos y a partir de entonces se empezaron a publicar más investigaciones.

A la fecha se han encontrado 10 yacimientos entre los que se encuentran jade blanco, menta, negro, lila, así como el imperial. “El mundo reconoció que Guatemala tiene el mejor jade y actualmente los artistas están reconociendo su herencia…Guatemala tiene una reputación internacional con los mejores talladores del mundo”, expresa la arqueóloga al compartir un poco de su historia.

“Este evento es para que los jóvenes hablen de sus ideas y creatividad…y para que conozcan su origen y la historia de la industria del jade en el país”, explica Ridinger.

Horario de actividades

La actividad abierta al público será en Casa Convento Concepción, 4ª. Calle oriente #41, La Antigua Guatemala. Esta casa también es un tesoro importante. En 1578 cuatro mojas de la orden Jerónimas llegaron de México para fundar la orden de la Concepción y encontraron un alojamiento temporal en donde su convento sería construido. El lugar fue expandido, reconstruido y terminado en 1694. El convento fue la primera institución para mujeres religiosas en Guatemala. En el lugar vivó la hermana Juana de Maldonado y Paz, escritora y poetisa guatemalteca.

Sábado 13

9 horas: exhibición de piezas talladas por artistas talladores de jade

11 horas : conferencia El re-inicio de la industria del Jade en Guatemala, de la arqueóloga MaryLou Ridinger

12 horas: conversatorio público moderado con los artistas talladores

18 horas: cierre de la exhibición

Domingo 14

9 horas: exhibición de piezas talladas por artistas talladores de jade

11 horas: conferencia Jade jadeita de Guatemala y su enfoque geológico, del ingeniero Napoleón Rodriguez

14 horas: premiación a los artistas y cierre de la actividad

Más del concurso

Entre los participantes se seleccionarán tres piezas ganadoras y recibirán diferentes premios en efectivo y valioso material histórico y educativo sobre el mundo del jade.

El jurado que acompañará esta actividad está integrado por cinco grandes personalidades relacionadas con la evolución y el arte del jade en el mundo. Por ejemplo, estará Andrew Shaw quien fue periodista para BBC General News Service en Londres durante la primera parte de su vida. En 2008 tomó la decisión de dejar su carrera y viajó a China, aprendió a trabajar en jade como escultor y ha ganado premios en este país. En 2018 y publicó el libro Jade Life.

También estará el artista Georg Schmerholtz, un tallador famoso quien ha trabajado en ingeniería, construcción, fotografía y diseño. Ganó premios internacionales por su trabajo como escultor de jade. Robert G. Terzuola será parte de este evento. Él nació en Estados Unidos y empezó a trabajar esculturas de jade en Guatemala en 1972. Ayudó a Jay y Mary Lou Ridinger a construir la primera fábrica de Jade en el continente e instaló la maquinaria, y capacitó a los primeros trabajadores en la empresa Jade Maya en 1974.

En el listado aparece la canadiense Deborah Wilson quien estudió arte en Vancouver School of Art 1969-1973. En abril 2018 ella ganó el premio- Medalla de Oro en la competion Zi Gang Bei, International jade Exhibition, Suzhou, China Ella da clases en tallar jade a estudiantes en su país de origen. Se sumará además Charlotte Ward co-autora de numerosos libros sobre Jade. Ella, con su esposo Fred Ward, el autor de Jade Stone of Heaven en la revista National Geographic, en septiembre 1987, escribieron, Jade of Mesoamerica en 1997 y cinco libros más sobre jade y otras piedras preciosas.