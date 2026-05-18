Taller creativo en zona 9 ofrecerá experiencia para elaborar un jarrón artesanal

El psicólogo Mario Velásquez comenta que los verdaderos regalo no se encuentran necesariamente en los objetos materiales, sino en la calidad del tiempo compartido y en las experiencias emocionales que creamos con los demás. “Los regalos más significativos son aquellos que van más allá de lo físico, como el apoyo emocional, el cariño, la empatía y la atención plena a las necesidades de los demás. Estos regalos son capaces de generar vínculos más profundos y duraderos, lo cual tiene un impacto positivo en nuestro bienestar emocional”, agrega Velásquez.

Los regalos hechos a mano, como una carta, una tarjeta o una comida preparada con cariño, tienen un valor emocional mucho mayor que los obsequios materiales. “El proceso de creación de algo personal refleja el tiempo y el esfuerzo invertidos en la otra persona, lo cual hace que el regalo sea percibido como más auténtico y genuino. Desde un punto de vista psicológico, estos detalles representan una conexión emocional directa, ya que implican una inversión personal en la relación. El acto de preparar algo con nuestras manos también activa sentimientos de cuidado y afecto hacia el otro, lo que fortalece los lazos emocionales y fomenta una mayor intimidad y satisfacción en las relaciones”, complementa el psicólogo en un artículo para Prensa Libre.

Mayo despierta inquietudes para celebrar a mamá. Una idea es este taller que Maruru organiza para finales de mayo y hacer un taller creativo para crear un jarrón artesanal. El taller incluye los materiales, una refaccion y una bolsa decorativa.

Fecha:

Domingo 31 de mayo

Hora:

10 a 12 horas

Lugar:

Café De Autor, Edificio Nova Reformador, Nivel 5, Avenida Reforma y 2a. calle, zona 9

Precio:

Q325, incluye materiales, refacción y bolsa decorativa de regalo

Entradas:

Más información al teléfono 5991-2768.

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