Escenario
Taller: “Escritura que cura, Haiku”, con Paco Doblas, poeta y arteterapeuta Gestalt
Un espacio para una conexión interior, donde la escritura y la poesía se convierten en sanación.
Escribir y plasmar en papel nuestros pensamientos mediante palabras e ilustraciones puede ayudar a esclarecer el camino personal. (Foto Prensa Libre: Freepik)
El facilitador de este talles es el poeta, escritor, arteterapeuta Gestalt y terapeuta de la poesía Paco Doblas. Participa activamente en diversos colectivos y movimientos sociales, ecologistas, solidarios y de defensa de los derechos humanos, y su poesía está impregnada de este compromiso solidario.
Como tallerista de escritura creativa y expresiva, y con la colaboración de su compañera Lola Ortiz —también arteterapeuta y psicóloga—, es conocido como el creador de la metodología vivir poéticamente, un sistema de autoconocimiento y crecimiento personal a través de la poesía y la escritura emocional.
Doblas también es profesor de posgrado de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y autor del libro La sentada Genal: Haikuterapia.
El programa incluye conocimientos sobre la escritura como medicina ancestral, el haiku —como expresión de simplicidad, contemplación y naturaleza— y la escritura consciente.
Fecha
Sábado 27 de septiembre
Hora
9 horas
Lugar
Centro Ayurveda, Ruta 5 8-21, zona 4
Precios y localidades :
Q.450, (individual)
Q700, (2 personas)
La entrada incluye ejemplar del libro La senda del Genal.
Venta de entradas:
En el lugar del evento
