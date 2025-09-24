Taller: “Escritura que cura, Haiku”, con Paco Doblas, poeta y arteterapeuta Gestalt

El facilitador de este talles es el poeta, escritor, arteterapeuta Gestalt y terapeuta de la poesía Paco Doblas. Participa activamente en diversos colectivos y movimientos sociales, ecologistas, solidarios y de defensa de los derechos humanos, y su poesía está impregnada de este compromiso solidario.

Como tallerista de escritura creativa y expresiva, y con la colaboración de su compañera Lola Ortiz —también arteterapeuta y psicóloga—, es conocido como el creador de la metodología vivir poéticamente, un sistema de autoconocimiento y crecimiento personal a través de la poesía y la escritura emocional.

Doblas también es profesor de posgrado de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y autor del libro La sentada Genal: Haikuterapia.

El programa incluye conocimientos sobre la escritura como medicina ancestral, el haiku —como expresión de simplicidad, contemplación y naturaleza— y la escritura consciente.

Fecha

Sábado 27 de septiembre

Hora

9 horas

Lugar

Centro Ayurveda, Ruta 5 8-21, zona 4

Precios y localidades :

Q.450, (individual)

Q700, (2 personas)

La entrada incluye ejemplar del libro La senda del Genal.

Venta de entradas:

En el lugar del evento

