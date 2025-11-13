Escenario
Taller “Pinta tu ángel”: una experiencia de arte navideño
Una propuesta del Museo Popol Vuh dirigida a adultos, parejas o familias que desean compartir un momento de creatividad e historia, al pintar ángeles de barro tradicionales de Guatemala.
Un ángel de referencia de artesanía de Chinautla. Piezas de esta región serán utilizadas para los participantes del taller de la Universidad Francisco Marroquín. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
El sábado 15 de noviembre se impartirá el taller Pinta tu ángel, una actividad para dar vida a una figura navideña inspirada en el arte colonial guatemalteco.
"Los ángeles fueron figuras fundamentales en el arte colonial, símbolos de belleza, fe y protección. Su representación en pinturas y esculturas reflejaba no solo la espiritualidad de la época, sino también la fusión entre la estética europea y el talento artístico de los maestros indígenas y mestizos. En este taller, conocerás más sobre ese legado mientras das vida a tu propia obra", explican los organizadores del evento.
La actividad se llevará a cabo de 9.30 a 12 horas en el Museo Popol Vuh, en la Universidad Francisco Marroquín.
Fecha
Sábado 15 de noviembre
Hora
9.30 a 12 horas
Lugar:
Museo Popol Vuh, Universidad Francisco Marroquín
Precios
Público general: Q225
Pareja: Q275*
(*Solo un juego de ángeles por pareja)
Incluye una pareja de ángeles y todos los materiales para utilizarse dentro del taller.
Parqueo: Q40 (tarifa única)
Entradas:
Cupos limitados. Reserva tu espacio escribiendo a popolvuh@ufm.edu o llamando al 2338-7896.
