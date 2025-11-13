Taller “Pinta tu ángel”: una experiencia de arte navideño

El sábado 15 de noviembre se impartirá el taller Pinta tu ángel, una actividad para dar vida a una figura navideña inspirada en el arte colonial guatemalteco.

"Los ángeles fueron figuras fundamentales en el arte colonial, símbolos de belleza, fe y protección. Su representación en pinturas y esculturas reflejaba no solo la espiritualidad de la época, sino también la fusión entre la estética europea y el talento artístico de los maestros indígenas y mestizos. En este taller, conocerás más sobre ese legado mientras das vida a tu propia obra", explican los organizadores del evento.

La actividad se llevará a cabo de 9.30 a 12 horas en el Museo Popol Vuh, en la Universidad Francisco Marroquín.

Fecha

Sábado 15 de noviembre

Hora

9.30 a 12 horas

Lugar:

Museo Popol Vuh, Universidad Francisco Marroquín

Precios

Público general: Q225

Pareja: Q275*

(*Solo un juego de ángeles por pareja)

Incluye una pareja de ángeles y todos los materiales para utilizarse dentro del taller.

Parqueo: Q40 (tarifa única)

Entradas:

Cupos limitados. Reserva tu espacio escribiendo a popolvuh@ufm.edu o llamando al 2338-7896.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

