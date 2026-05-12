Talleres, conversatorios y disfraces: así celebrarán el Día de las Abejas este 17 de mayo en el Jardín Botánico y el Museo de Historia Natural



En el Jardín Botánico y el Museo de Historia Natural se llevará a cabo el domingo 17 de mayo una actividad dedicada al Día de las Abejas. De 9 a 13 horas habrá actividades para toda la familia, como talleres de decoración de galletas, la tradicional carrera de bebés disfrazados de abejas y un conversatorio con expertos en el tema.

Estos insectos están cada vez más en peligro por los efectos de la actividad humana, por lo que es importante apoyar su conservación de diferentes maneras, como crear jardines dulces que contribuyan al proceso de polinización.

De acuerdo con Naciones Unidas, la población de polinizadores, en especial abejas y mariposas, ha disminuido de manera preocupante por prácticas agrícolas intensivas, cambios en el uso de la tierra, plaguicidas, enfermedades, plagas y el cambio climático. Si esta tendencia continúa, disminuirá la producción de cultivos como frutas, hortalizas y frutos secos, y se provocará una dieta desequilibrada en el ser humano.

Existen algunos consejos para contribuir a su protección, desde mantener flores de colores llamativos para ellas y promover las plantas silvestres hasta evitar productos químicos en los jardines.

Fecha

Domingo 17 de mayo de 2025

Hora

9 a 13 horas

Lugar

Avenida La Reforma 0-63, zona 10, Ciudad de Guatemala

Precio de ingreso

Nacionales: Q3

Extranjeros: Q10

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