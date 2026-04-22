Talleres de arte con Luca, un personaje que contagia energía, entusiasmo y creatividad

Luca es un personaje divertido, lleno de energía y con entusiasmo que fue creado en el 2015 por el comunicador, diseñador gráfico, catedrático y actor guatemalteco Roberto Liao, quien durante más de dos décadas ha difundido el arte a través de Rompecabezas, un proyecto guatemalteco dedicado a la creación de experiencias lúdicas, artísticas y familiares.

De acuerdo con Liao, Rompecabezas es mucho más que talleres porque considera que es un espacio donde la creatividad, la imaginación y la convivencia familiar se unen.

“Detrás de cada actividad también hay un equipo de colaboradores que, junto a Luca, hacen posible llevar experiencias simultáneas y de alta calidad a distintos espacios”, dijo Liao.

Según su creador, Luca se ha convertido en una figura clave dentro de los talleres, debido a que, con su energía cercana, creativa y empática, conecta con niños y familias a través del arte.

El grupo Rompecabezas promociona talleres de arte con Luca. (Foto Prensa Libre: Cortesía Rompecabezas)

Liao explicó que Luca surgió debido a la necesidad de crear un personaje que contara historias a los niños en Guatemala. Además, está convencido de que el arte es una herramienta fundamental para el desarrollo integral de los niños.

“A través de actividades creativas, los pequeños fortalecen habilidades como la motricidad fina, la concentración, la expresión emocional y la resolución de problemas. Además, cuando el arte se comparte en familia, se convierte en una oportunidad única para fortalecer vínculos, crear recuerdos y fomentar la comunicación”, recalcó.

En la actualidad Liao destaca a Luca, pero durante más de 20 años ha liderado el proyecto Rompecabezas, con el que diseñado e implementado experiencias artísticas y recreativas para niños y familias, desde talleres de pintura hasta actividades interactivas que estimulan la creatividad, el aprendizaje y la conexión emocional.

“Cada actividad está pensada para que los participantes no solo creen algo con sus manos, sino también vivan un momento especial en familia”, añadió.

El grupo Rompecabezas y Luca brindan talleres debido a que cada detalle está pensado para que la experiencia sea significativa, accesible y memorable. (Foto Prensa Libre: Cortesía Rompecabezas)

Por qué hacen las actividades y talleres

De acuerdo con Liao, en Rompecabezas creen en el poder del arte como un medio para transformar experiencias. Además, el proyecto surgió con la intención de crear espacios accesibles, creativos y llenos de alegría para todos.

“Nos motiva ver cómo un niño se siente orgulloso de lo que crea, cómo una familia comparte tiempo de calidad y cómo pequeños momentos se convierten en recuerdos significativos”, dijo.

Qué tipos de talleres imparte Luca

Pintura en cerámica

Pintura en madera

Lienzos temáticos

Decoración de objetos

Slime y experiencias sensoriales

Manualidades creativas de temporada

Otras actividades como pintacaritas, globoflexia y glitter tattoos.

Quiénes pueden participar

Luca afirmó que sus talleres están diseñados para toda la familia, que se requiere experiencia previa, solo ganas de crear y divertirse.

“Niños, padres, abuelos y acompañantes pueden participar y disfrutar juntos de la experiencia”, afirmó Luca.

Fecha

Sábados de abril a diciembre del 2026: actividades pequeñas como pintacaritas, globoflexia y glitter tattoos

Domingos: de abril a diciembre del 2026: talleres de arte

Hora

A partir de las 16 horas

Lugar

El punto de encuentro principal es Cayaland en Ciudad Cayalá.

Precios

La mayoría de las actividades son gratuitas. En algunos espacios, deberá presentar una factura de consumo de cualquier tienda o restaurante del lugar como requisito de participación.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.