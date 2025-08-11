Tarde de tríos y música de época en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (CCMAA) abre nuevamente sus puertas con el el Festival de Junio que conmemora su 20 aniversario, se estará realizando este mes y septiembre.

Una de las actividades programadas es el domingo 17 de agosto con la participación de nueve tríos en escena y con los boleros más inolvidables, este espectáculo se ha convertido en una tradición que celebra el amor, la familia y la música.

Un momento de recuerdos a través de voces, guitarras y requintos. Entre los grupos que participarán están LosC4dejos, Los Distantes, Los Nobles, Idilio, entre otros.

Zayda Mariela Noriega, parte de LosC4dejos comparte que en su caso han participado en este evento desde 2015. "Para nosotros es una hermosa oportunidad para convivir y compartir nuestro arte entre compañeros de todo el país", agrega.

"El trío es un formato que estaba muriendo, pero ahora más jóvenes se interesan y este evento ayuda a que no se muera la tradición", dice Noriega. En este evento ellos lanzarán su nueva canción Ni un poquitito, una letra enfocado en el desamor.

Fecha

Domingo 17 de agosto

Hora

17 horas

Lugar

Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precios y localidades :

Q75

Venta de entradas:

Compra de entradas en línea

