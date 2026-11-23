La legendaria cantante estadounidense Brenda Lee no pudo contener las lágrimas al recibir un disco de diamante de manos de Taylor Swift, como reconocimiento al éxito de su tema Rockin’ Around the Christmas Tree.

La escena ocurrió el pasado 16 de noviembre en Nashville, Tennessee, pero Lee compartió el video hasta este lunes 23 de noviembre en sus redes sociales.

“¡Me llevé la mayor sorpresa de todas para empezar esta temporada de rock! Taylor Swift me sorprendió en Nashville con una placa de diamante de la RIAA que conmemora los 10 millones de copias de Rockin’ Around the Christmas Tree. ¡Es la segunda canción navideña en la historia en alcanzar este hito!”, escribió la artista al publicar el audiovisual en sus redes sociales.

Las imágenes muestran el momento en que aparece Taylor Swift ante Brenda Lee para entregarle personalmente la placa de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés), no sin antes confesarle que es una de las muchas fans de la canción.

“Soy una de las muchísimas fans de tu icónica canción Rockin’ Around the Christmas Tree. Es una canción increíble y no soy la única persona que piensa así”, comentó la cantante, que también le mostró su admiración por haber grabado el tema cuando tenía apenas 13 años, en 1958.

Con lágrimas en los ojos, Brenda Lee agradeció el detalle y recordó a quienes hicieron posible la grabación: el compositor Johnny Marks, el productor Owen Bradley y los músicos que tocaron en ella.

“Significa muchísimo para mí que Rockin’ Around the Christmas Tree sea diamante. Johnny Marks, Owen Bradley y todos los increíbles músicos estarían muy orgullosos”, expresó, según declaraciones difundidas por Universal Music.

La artista también agradeció a sus seguidores por mantener viva la canción durante casi siete décadas.

Una canción que marca generaciones

Rockin’ Around the Christmas Tree se lanzó en 1958 y, aunque no tuvo un éxito inmediato, fue ganando fama con el paso de los años.

En el 2023 llegó por primera vez al número uno del Billboard Hot 100, 65 años después de su lanzamiento, lo que convirtió a Brenda Lee en la artista de mayor edad en lograrlo.

Además, el tema entró en el Grammy Hall of Fame en el 2019 y en el 2024 superó los mil millones de reproducciones en Spotify.

Ahora la RIAA le entregó el disco de diamante, un premio que otorga cuando una canción supera los 10 millones de unidades en Estados Unidos, incluidas las correspondientes a discos físicos, ventas digitales y reproducciones digitales.

Got the biggest surprise ever to kick off this Rockin' season! @TaylorSwift surprised me in Nashville with a @RIAA Diamond plaque commemorating 10 million copies of "Rockin' Around The Christmas Tree". Only the second Christmas song in history to reach this milestone! 🎄 https://t.co/Nl1K65EbSe — Brenda Lee (@BrendaLeeMusic_) November 23, 2026

Según Swift, el tema es la segunda canción navideña de la historia con esta certificación. La primera fue All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, en el 2021.

Para a joven artista también representó un momento importante entregar el premio a Brenda Lee, pues ha expresado su admiración por la artista desde hace varios años.

A los 18 años, Taylor Swift escribió un ensayo sobre ella, titulado Rare Peer (Par excepcional), que se incluyó en el libro Woman Walk the Line: How the Women in Country Music Changed Our Lives (Mujeres que marcan el rumbo: cómo las mujeres de la música country cambiaron nuestras vidas), publicado en el 2017.

En ese texto, la cantante habló de la influencia de Brenda Lee en la música country y de cómo triunfó siendo muy joven.