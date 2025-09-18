Escenario
Teatro: “El misterioso mago” se presentará en el Festival de Junio 2025
Entre las últimas presentaciones de septiembre en el Festival de Junio estará la obra "El misterioso mago", una adaptación del libro "El mago de Oz".
Una adaptación de un icónico cuento que llega con una adaptacion de Yefrey Lemus. (Foto Prensa Libre: YL Producciones)
El misterioso mago es una obra inspirada en el libro El mago de Oz, en la que una niña emprende un viaje lleno de magia y aventuras. Un día, un enorme tornado levanta su casa y la lleva volando hasta un lugar increíble llamado Oz.
En este mundo, la niña desea regresar a casa, pero para lograrlo debe encontrar a un gran mago. En su camino, hará nuevos amigos que también buscan ayuda para cumplir sus propios deseos.
El actor y productor Yefrey Lemus presentará esta propuesta con modismos guatemaltecos y una producción de nivel internacional. “La obra tiene efectos especiales, desde iluminación hasta efectos 3D que han sido implementados”, destaca.
En el reparto se presentarán Adriana Leoni, Adriana Ligorria, Mafer Martínez, Thiago Medrano, Álvaro Sosa, Antony Polancl y Daniel Serrano.
El público podrá disfrutar canciones en español y espectaculares coreografías, acompañadas por un cuerpo de más de 20 artistas en escena.
Fecha
Domingo 28 de septiembre
Hora
17 horas
Lugar
Gran sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Precios y localidades :
Q.100
Venta de entradas:
Ingrese a este link: https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/events/el-misterioso-mago-de-oz/
También al WhatsApp: 5865-0693
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí .
Otros eventos en Guatemala
Consulte aquí otros eventos que se realizarán en el país.
*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt