Teatro: “El misterioso mago” se presentará en el Festival de Junio 2025

El misterioso mago es una obra inspirada en el libro El mago de Oz, en la que una niña emprende un viaje lleno de magia y aventuras. Un día, un enorme tornado levanta su casa y la lleva volando hasta un lugar increíble llamado Oz.

En este mundo, la niña desea regresar a casa, pero para lograrlo debe encontrar a un gran mago. En su camino, hará nuevos amigos que también buscan ayuda para cumplir sus propios deseos.

El actor y productor Yefrey Lemus presentará esta propuesta con modismos guatemaltecos y una producción de nivel internacional. “La obra tiene efectos especiales, desde iluminación hasta efectos 3D que han sido implementados”, destaca.

En el reparto se presentarán Adriana Leoni, Adriana Ligorria, Mafer Martínez, Thiago Medrano, Álvaro Sosa, Antony Polancl y Daniel Serrano.

El público podrá disfrutar canciones en español y espectaculares coreografías, acompañadas por un cuerpo de más de 20 artistas en escena.

Fecha

Domingo 28 de septiembre

Hora

17 horas

Lugar

Gran sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precios y localidades :

Q.100

Venta de entradas:

Ingrese a este link: https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/events/el-misterioso-mago-de-oz/

También al WhatsApp: 5865-0693

