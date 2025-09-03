Escenario
Teatro infantil: “El principito” en el Festival de Junio
El domingo 7 de septiembre se presentará la obra infantil "El Principito".
El Principito es un viaje por distintos planetas y personajes. (Foto Prensa Libre: cortesía Pako Pérez)
El libro de El Principito es una de las obras más difundidas de la historia universal y a través del Festival de Junio llega en una obra de teatro.
Antoine Marie de Saint-Exupéry fue un novelista y aviador francés, quien se inspiró en sus viajes para escribir esta historia a la que Escenarte dará vida a través de una adaptación de Mariano Menchú.
La historia lleva a interrogantes acerca de la relación del ser humano con su prójimo y con el mundo, El Principito concentra, con maravillosa simplicidad, la constante reflexión de Saint-Exupéry sobre la amistad, el amor, la responsabilidad y el sentido de la vida. Bajo la dirección de Samantha de la Garza y la producción de Juan Pablo Asturias.
Fecha
Domingo 7 de septiembre
Hora
16 horas
Lugar
Teatro de Cámara Hugo Carrillo
Precios y localidades :
Q.75
Venta de entradas:
