Teatro infantil: “El principito” en el Festival de Junio

El libro de El Principito es una de las obras más difundidas de la historia universal y a través del Festival de Junio llega en una obra de teatro.

Antoine Marie de Saint-Exupéry fue un novelista y aviador francés, quien se inspiró en sus viajes para escribir esta historia a la que Escenarte dará vida a través de una adaptación de Mariano Menchú.

La historia lleva a interrogantes acerca de la relación del ser humano con su prójimo y con el mundo, El Principito concentra, con maravillosa simplicidad, la constante reflexión de Saint-Exupéry sobre la amistad, el amor, la responsabilidad y el sentido de la vida. Bajo la dirección de Samantha de la Garza y la producción de Juan Pablo Asturias.

Fecha

Domingo 7 de septiembre

Hora

16 horas

Lugar

Teatro de Cámara Hugo Carrillo

Precios y localidades :

Q.75

Venta de entradas:

Compra de entradas en línea

