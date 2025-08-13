Teatro: “Lo mejor de mamá”, un drama musical guatemalteco

Mamá es una obra musical que mezcla risas y lágrimas para retratar la fuerza de una madre, el sacrificio diario de muchas familias guatemaltecas y la otra cara de la migración. Una obra dirigida por Milton González y producida por Luis Román.

La historia presenta a Chely que es una madre soltera que vive en el corazón de Coatepeque Quetzaltenango, junto a sus tres hijos, Christian, Chepe y Paola, luchando cada día con esfuerzo y dignidad a través de su venta de comida y trabajos de limpieza.

Su vida gira en torno al amor por sus hijos y el deseo de darles un mejor futuro. Todo cambia con la inesperada llegada de su hermana Lilian y su cuñado André, quienes regresan tras años viviendo en Estados Unidos. Le ofrecen a Chely la posibilidad de emigrar y perseguir el tan anhelado “sueño americano”. A lo que Chely se niega.

Fecha

Sábados: del 16 de agosto al 27 de septiembre.

Hora

20 horas

Lugar

Teatro Thriambos

Centro Comercial Unicentro, zona 10

2do. Nivel

Precios y localidades :

Q100 Preventa / Q125 día del evento



Venta de entradas:

Preventa al número: 3091-0982

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí .

Otros eventos en Guatemala

Consulte aquí otros eventos que se realizarán en el país.

*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt