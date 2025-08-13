Escenario
Teatro: “Lo mejor de mamá”, un drama musical guatemalteco
La obra es una reflexión del drama de la migración desde el dolor y retos de quienes se quedan.
Mamá es una obra musical que mezcla risas y lágrimas para retratar la fuerza de una madre, el sacrificio diario de muchas familias guatemaltecas y la otra cara de la migración. Una obra dirigida por Milton González y producida por Luis Román.
La historia presenta a Chely que es una madre soltera que vive en el corazón de Coatepeque Quetzaltenango, junto a sus tres hijos, Christian, Chepe y Paola, luchando cada día con esfuerzo y dignidad a través de su venta de comida y trabajos de limpieza.
Su vida gira en torno al amor por sus hijos y el deseo de darles un mejor futuro. Todo cambia con la inesperada llegada de su hermana Lilian y su cuñado André, quienes regresan tras años viviendo en Estados Unidos. Le ofrecen a Chely la posibilidad de emigrar y perseguir el tan anhelado “sueño americano”. A lo que Chely se niega.
Fecha
Sábados: del 16 de agosto al 27 de septiembre.
Hora
20 horas
Lugar
Teatro Thriambos
Centro Comercial Unicentro, zona 10
2do. Nivel
Precios y localidades :
Q100 Preventa / Q125 día del evento
Venta de entradas:
Preventa al número: 3091-0982
