Teletón 2026 celebra la meta de Q21 millones y la unión de los guatemaltecos

"Hoy celebramos que alcanzamos la meta de Q21 millones, pero sobre todo celebramos la unión de miles de guatemaltecos que hicieron posible este camino. Gracias por estar, por creer y por transformar solidaridad en oportunidades", publicó Teletón en sus redes sociales.

La Teletón concluyó su edición número 40 con Q21,949,378, superando por Q315,954 la meta establecida, luego de una jornada nacional que reunió a familias, artistas, presentadores, voluntarios, empresas, medios de comunicación y miles de donantes alrededor de un mismo propósito: mantener abiertas las oportunidades de rehabilitación para quienes las necesitan, dice el comunicado oficial de cierre de Teletón 2026.

La Teletón comenzó el viernes por la noche y, durante 27 horas ininterrumpidas, realizó la actividad de recaudación en el Centro de Convenciones Las Cumbres, en San José Pinula.

Entre las figuras que se unieron para apoyar a Teletón estuvieron María Celeste Arrarás, Héctor Sandarti, Mónica Noguera, Aleks Syntek, Ilegales, Niurka, Alexa —exintegrante de Timbiriche—, Pablo —exintegrante de MDO—, La Kuarta, de Costa Rica, y el grupo TREX.

También participaron Háncer Pérez, Paola Chuc, Zelaya, Ale Mendoza, Teniente, FlashBack Machine, Andrés Torres, "El Topo", Gaby Luna, Geral Aular, Michelle Cruz, Cynthia Bagué, Adrián Alburez, Víctor Urrutia y Gaby Asturias.

Los fondos recaudados durante la campaña se destinan al sostenimiento técnico e institucional de los centros: personal especializado, equipo, mantenimiento, insumos y atención en el interior del país.

"Alcanzar la meta en el aniversario número 40 no representa únicamente el cierre exitoso de un programa de televisión. Significa que miles de niños, jóvenes y adultos podrán continuar sus procesos de fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, estimulación temprana, atención psicológica y acompañamiento familiar", indica el comunicado de Teletón.

La red nacional de Fundabiem está conformada por 19 centros y clínicas distribuidos en 17 departamentos.