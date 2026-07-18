Teletón 2026: dónde donar y cómo sumarse a las 27 horas de recaudación

La edición número 40 de Teletón comenzó la noche del viernes en el Centro de Convenciones Las Cumbres, kilómetro 17 de la carretera a El Salvador, municipio de San José Pinula, Guatemala, y se desarrolla durante 27 horas continuas.

La entrada está abierta al público, es gratuita al igual que el estacionamiento. Acérquese y apoye.

La meta de este año es recaudar Q21,633,424. Las donaciones pueden hacerse a la cuenta 9999 de Banrural.

La transmisión televisiva la puede ver por Guatevisión y 25 canales más.

Artistas llegan a Teletón

Entre las figuras que se unen para apoyar a Teletón están María Celeste Arrarás, Héctor Sandarti, Mónica Noguera, Aleks Syntek, Ilegales, Niurka, Alexa —exintegrante de Timbiriche—, Pablo —exintegrante de MDO—, La Kuarta, de Costa Rica, y el grupo TREX.

También participarán Háncer Pérez, Paola Chuc, Zelaya, Ale Mendoza, Teniente, FlashBack Machine, Andrés Torres, "El Topo", Gaby Luna, Geral Aular, Michelle Cruz, Cynthia Bagué, Adrián Alburez, Víctor Urrutia y Gaby Asturias.

La banda guatemalteca Teniente, integrada por Carlos Peña, Juan Fernando Herrera y Sami Suárez, interpretó "Mil pasos más", el himno oficial de esta edición.

La guatemalteca Stefani Zelaya llega a Teletón. (Foto Prensa Libre: Cortesía Teletón)

Durante 40 años, Teletón ha permitido sostener la red nacional de Fundabiem, conformada por 19 centros y clínicas en 17 departamentos. Cada año, cerca de 10 mil usuarios reciben atención y se brindan más de 200 mil terapias integrales. A lo largo de cuatro décadas, la institución se acerca a los 12 millones de terapias gratuitas.

El proceso comienza con una evaluación integral para conocer las necesidades de cada usuario. A partir de ella se diseña un plan individual, se implementan las terapias y se da seguimiento constante a los avances. El acompañamiento incluye a la familia, porque recuperar la independencia también requiere orientación, apoyo emocional y herramientas para continuar el trabajo en casa.

Los fondos recaudados durante la campaña se destinan al sostenimiento técnico e institucional de los centros: personal especializado, equipo, mantenimiento, insumos y atención en el interior del país. Cada donación, sin importar su monto, ayuda a que una terapia no se detenga y a que una familia no tenga que recorrer sola el camino de la rehabilitación.

"Teletón ha sido el catalizador de una verdadera unidad nacional", afirmó Juan Carlos Eggenberger, presidente de Teletón Guatemala, durante la conferencia de presentación, al recordar que estos 40 años también han cambiado la manera en que el país comprende la discapacidad, la inclusión y la autonomía.

Las donaciones continúan abiertas en la cuenta 9999 de Banrural. Con ese apoyo se beneficia a miles de familias guatemaltecas.

A las 10 de la mañana de este sábado el cómputo era de Q4,699,507.