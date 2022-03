Teletón cumple 35 años de ayudar a niños con discapacidad y a sus familias

En 35 años se han ayudado aproximadamente a 825 mil personas, quienes han recibido ayuda directa o indirectamente de Teletón y Fundabiem.

En esta ocasión se presentó por primera vez en la historia el Himno de Teletón, por su aniversario y para marcar la vida de los niños que han sido parte de este proyecto que ha marcado la vida de tantas personas.

“No es casualidad que hoy estemos reunidos en esta conferencia de prensa, porque hoy 1 de marzo se conmemora el día de la discriminación y por eso estamos acá porque en Teletón se marca una diferencia”, dijo Ricardo Santander, presentador de Guatevisión.

Juan Carlos Eggenberger, presidente de Teletón, llamó a la población a ser parte de una historia de amor y solidaridad a favor los niños con discapacidad, para que este año se llegue a la meta de recaudación y apoyar a más familias.

“Este año siento que es muy especial, no me pregunte por qué, pero tenía años de no sentirme tan emocionado, recuerdo la primera vez que se hizo la recaudación que estaba emocionado, pero hoy es diferente”, comentó, Eggenberger

La organización cuenta con 21 centros en todo el país y ha innovado con equipo de rehabilitación robótica, rehabilitación virtual y salas de estimulación sensorial.

Cómo ayudar

A través de todas las agencias y cajas rurales de Banrural, en los cajeros 5B, agencias de BAC y en las aplicaciones de Banrural en línea y en www.teleton.com.gt.

La transmisión

Aún no se confirman los horarios, pero comenzará el viernes 1 de abril y cerrará el 2 de abril y será de manera presencial. Y por supuesto, podrá verla por Guatevisión.