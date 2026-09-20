Territorios latentes: Guatemala le da la bienvenida al criptoarte

Si el arte es el ejercicio creativo de la libertad, ¿por qué tendría que ser limitado por la realidad? Este tipo de cuestionamientos surgen al observar las piezas de la muestra Criptoarte: Territorios latentes, que a partir del viernes 18 de septiembre se exhibe en la Galería de Fundación Paiz. En ella pueden apreciarse un paisaje creado con datos estadísticos, animales que no existen pero que mutan constantemente y una escena en la que una mujer renacentista sujeta a un perro que se transforma en sus brazos, entre muchas otras piezas.

Entre los conceptos que se aplican en esta exposición se encuentran el arte digital, los sistemas generativos, la inteligencia artificial, la cadena de bloques (blockchain) y las comunidades descentralizadas. De acuerdo con la organización, “la exposición revela territorios de posibilidades donde emergen nuevas formas de creación, relación y significado”.

La muestra de arte digital, apoyada por las embajadas de Alemania y Francia, cuenta con la participación de más de 30 artistas provenientes de diversos continentes. La curaduría está a cargo de Benoit Couty, de 0x4rt, y Frank Flux, de Flux Collective, bajo la dirección artística de Francise Birbragher-Rozencwaig. Chema Bonilla es el encargado de la dirección y producción digital.

Naturaleza y memoria

Francise Birbragher-Rozencwaig explica que el contenido buscó la identificación con el público guatemalteco. “Nosotros queríamos traer algo que diera una ilusión, que interesara y un tema con el que la gente que no conoce qué es el criptoarte se pudiera relacionar”, asegura.

“Empezamos a hablar de lo importante que era la naturaleza en un país tan rico como Guatemala. Por eso, a los curadores les dimos la tarea de buscar en esa comunidad de artistas del criptoarte y se dieron cuenta que muchísimos de ellos tratan ese tema. De crear nuevos paisajes, de vida artificial desde el punto de vista visual y además interactivo. Buscamos que este primer acercamiento de este nuevo arte para nosotros fuera a través de un tema que nosotros pudiéramos relacionarnos”, comenta la directora artística.

En un mismo espacio quienes visiten la muestra podrán encontrar reinterpretaciones de obras clásicas y descender a Xibalbá. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fundación Paiz)

El otro concepto con el que se estableció el rumbo de la muestra fue el de memoria y archivo. “Países como Guatemala tiene una historia difícil. La parte de la memoria es fundamental. Ellos nos enseñan y plantean que, a través de este criptoarte, se puede repensar nuestra historia. No es que se va a cambiar, pero se puede repensar, porque no todas las historias han sido contadas”, añade Birbragher-Rozencwaig.

El criptoarte y los artistas

Chema Bonilla explica que el criptoarte ayuda a que los artistas puedan proteger su propiedad intelectual. “El problema que tenía el internet es que era demasiado abierto. Entonces nadie era dueño de la imagen. Ante esto, los artistas decidieron hacer arte que tenga trazabilidad. Es decir que se sepa quién lo ha compartido, quién es el dueño original y a quién le debo dinero si voy a pagarlo”, explica.

Bonilla asevera que en las transacciones tradicionales de arte se hacen contratos para vender. Anota que, a través de la tecnología blockchain, se muestra que un coleccionista compró la obra y que puede compartirla e incluso venderla.

La exposición está abierta al público del 18 de septiembre al 12 de diciembre y puede visitarse de martes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 16 horas en el Centro Cultural de Fundación Paiz, ubicado en la 11 avenida 33-32, zona 5. La entrada es gratuita.

La exposición se inicia con un homenaje a Satoshi Nakamoto, creador del bitcoin y con la representación de una mujer renacentista con una particular mascota. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fundación Paiz)



Apuesta educativa

“Queremos acercar estas herramientas a nuestros artistas y jóvenes, desarrollar capacidades y conectar a Guatemala con conversaciones que ya están transformando la creación contemporánea en el mundo”, señala Sonia Hurtarte, directora ejecutiva de Fundación Paiz.

Durante noviembre se realizarán dos talleres impartidos por Frank Flux, Meunier y Shortcut, integrantes del equipo curatorial de la muestra. En ellos se buscará profundizar en el criptoarte, sus herramientas, procesos y posibilidades de creación. Serán de cupo limitado y los organizadores recomiendan estar atentos a las redes sociales de Fundación Paiz, donde se publicará la convocatoria.

La fundación refiere que estos talleres serán la primera acción formativa del Programa de Arte Digital, cuya siguiente etapa incorporará un componente educativo para articular exposición, creación e intercambio internacional.

“No queremos que Guatemala sea únicamente espectadora de las transformaciones que están ocurriendo en el arte. Queremos crear las condiciones para participar en ellas. Una exposición nos permite descubrir nuevos lenguajes; la formación nos permite experimentar con ellos, desarrollar capacidades y comenzar a crear”, concluye Hurtarte.