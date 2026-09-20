The Big Bang Theory: Su creador revela el secreto de su éxito

Una de las más exitosas series de la televisión estadounidense fue The Big Bang Theory y aunque muchos han tratado de determinar el secreto de su éxito y han especulado acerca de si se trató de la rareza de sus personajes, la mezcla inusual de unos "nerds" con una chica hermosa o la excentricidad de Sheldon, Chuck Lorre, uno de sus creadores tiene una respuesta más simple.

Durante una entrevista con la revista Playboy, al ser cuestionado acerca de qué es lo que hace que el público de las plataformas de streaming sigan prefiriendo la serie, el productor afirmó: “Creo que está impulsada por los personajes. Cuando veo una comedia, la veo porque amo a los personajes”.

Lorre, quien también ha sido el creador de series como Two and a Half Men y Dharma & Greg señala que, lo común que tienen sus series es precisamente, crear un ambiente íntimo entre los personajes, y eso lo logra, a través de algo que parece más simple: las comidas compartidas entre los protagonistas.

Según el creador el acto de comer reunidos puede tener un efecto nostálgico entre la audiencia, porque muchas personas ya no tienen en casa esa vivencia. Si ves muchos episodios seguidos, siempre están comiendo juntos”, detalló a Playboy. “Las familias pasaban tiempo juntas alrededor del fuego del hogar. Y eso resuena en un nivel subliminal muy poderoso”, afirmó en la entrevista.

Los personajes de su producción no tienen vínculos familiares, pero al ser todos tan particulares no son aceptados por la sociedad en general, por lo que ese grupo particular de amigos se transforma en su familia y la comida siempre los une, según recalca el productor.

La serie le da seguimiento a cinco personajes: los científicos Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) y Sheldon Cooper (Jim Parsons) que son tan inteligentes como incapaces de establecer relaciones sociales normales; su vecina que es aspirante a actriz Penny (Kaley Cuoco). Además de los amigos de trabajo socialmente incómodos, el ingeniero aeroespacial Howard Wolowitz (Simon Helberg) y el astrofísico Rajesh Koothrappali (Kunal Nayyar). A la trama se fueron sumando la neurocientífica Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik), la microbióloga Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch) y el dueño de una tienda de cómics Stuart Bloom (Kevin Sussman).

Las historias que continúan

El nuevo proyecto de Lorre es Stuart Fails to Save the Universe, una comedia de ciencia ficción multiversal que constituye el tercer spin-off de The Big Bang Theory, después de Young Sheldon y Georgie & Mandy’s First Marriage.

En este proyecto participan algunos miembros del elenco original, entre ellos, Mayim Bialik, quien vuelve a encarnar Amy Farrah Fowler pero en una versión diferente. La actriz señaló que en cuanto le hicieron la oferta y supo que hablaría de multiversos, aceptó.

Kevin Sussman es el protagonista principal, en su papel de Stuart Bloom, quien tras romper un dispositivo cuántico de Sheldon y Leonard provoca un Armagedón multiversal y debe viajar entre universos alternativos para repararlo.