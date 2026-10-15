The Chosen: fecha de estreno, calendario de episodios, tráiler y todo lo que se sabe de la sexta temporada

“Fue doloroso filmarla y también lo es contemplarla”, dice la descripción de la sexta temporada de The Chosen, serie que se ha convertido en una de las producciones más aclamadas sobre la vida de Jesús y sus discípulos.

Después de cinco temporadas en las que se ha narrado el inicio de su ministerio, la elección de sus apóstoles, los milagros y el camino hacia la cruz, la nueva entrega abarcará las 24 horas que rodean la muerte de Jesús.

Con el mensaje “Antes de que el sol se ponga, Jesús estará muerto”, la página de The Chosen señala que esta sexta temporada relatará “los eventos históricos del último día de Jesús”, a través de las vidas de quienes lo aman —sus discípulos y seguidores—, así como de quienes lo condenaron.

La historia mostrará cómo, desde la perspectiva de los fariseos, llevar a Jesús a la crucifixión representa justicia; para los romanos, paz, y para sus seguidores, asesinato.

La sinopsis resalta que, pese a la soledad y la muerte, “Jesús se mantiene firme en un plan que siempre ha conducido a un solo lugar: la cruz”. La temporada llegará a Prime Video en otoño del 2026.

Según dio a conocer la producción, llevar la historia a este punto es un momento para el que se han preparado durante ocho años. La sexta temporada se estrenará el 15 de noviembre del 2026 en Prime Video.

Además, la historia llegará a los cines internacionales bajo la marca Amazon MGM Studios, donde se presentarán las últimas horas de Jesucristo y su crucifixión.

Con el nuevo tráiler, los creadores de The Chosen aseguran que fue doloroso filmar la sexta temporada y que también lo será contemplarla. Además, pidieron al público reflexionar sobre el mensaje de que “Jesús eligió este camino”.

“Incluso les dice a los apóstoles que podría ser rescatado de él si así lo quisiera”, pero los creadores destacan que “Él eligió rendirse, ser humilde y sacrificarse”, un mensaje que puede ayudar al público a comprender mejor este momento de su historia.

Según el comunicado, el calendario de estreno de la sexta temporada será el siguiente:

Episodios 1, 2 y 3: 15 de noviembre

15 de noviembre Episodio 4: 22 de noviembre

22 de noviembre Episodio 5: 29 de noviembre

29 de noviembre Episodio 6: 6 de diciembre

El episodio final de la temporada se estrenará en cines a nivel internacional en la primavera del 2027.

“La sexta temporada de Los Elegidos revela cómo las últimas horas de Jesús cambiaron el mundo para siempre”, resalta el comunicado.

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