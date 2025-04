“The Last Mrs. Parrish”: Jennifer López y Robert Zemeckis llevarán la adaptación a Netflix

El thriller psicológico La última señora Parrish narra la historia de una estafadora que, sin saberlo, se casa enfrentando las complejidades del matrimonio. Tras adquirir los derechos de la novela escrita por Liv Constantine, la plataforma de streaming Netflix inició el proceso de adaptación para llevar esta historia del libro a la pantalla.

La primera en sumarse al proyecto fue la guionista Lisa Rubin, encargada del guion inicial, según detalla el portal Variety. Posteriormente, se confirmó que el reconocido director Robert Zemeckis, célebre por su trabajo en Forrest Gump, dirigirá la cinta para Netflix.

La producción contará con la participación de Jennifer López, quien interpretará a la protagonista: una mujer que se infiltra en el matrimonio de los Parrish con la intención de separar a la pareja y quedarse con el esposo, apropiándose de su fortuna y adoptando la identidad de la “última señora Parrish”.

El plan de la estafadora incluye ganarse la confianza de la esposa para luego seducir al esposo. Sin embargo, en el transcurso de su engaño, descubre que la vida matrimonial no es tan ideal como aparenta y que se oculta un oscuro secreto.

Según EFE, el guion también estará a cargo de Andrea Berloff y John Gatins, este último nominado al Óscar por Flight, película también dirigida por Zemeckis.

Hasta el momento, la productora no ha anunciado el resto del elenco, ni la fecha de inicio del rodaje o el posible estreno de esta esperada adaptación en la plataforma.

Por su parte, Jennifer López mantiene una estrecha relación con Netflix, plataforma con la que ha colaborado en producciones recientes como The Mother (2023) y Atlas (2024). Además, este año presentó en el Festival de Sundance el musical Kiss of the Spider Woman, dirigido por Bill Condon, cuyo estreno en cines está previsto para el otoño.

Mientras que Robert Zemeckis, reconocido por clásicos como Back to the Future y Who Framed Roger Rabbit, regresó a la gran pantalla en 2024 con Here, una cinta que reunió al elenco de Forrest Gump, ganadora de seis premios Óscar.

*** Con información de la agencia EFE.