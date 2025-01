“The Last of Us”: Cuándo se estrena la segunda temporada y otros detalles de la serie

El 15 de enero del 2023 se estrenó la primera temporada de The Last of Us, la serie de televisión estadounidense postapocalíptica basada en el videojuego del mismo nombre, cuyos primeros nueve episodios se convirtieron en la producción televisiva más grande en toda la historia de Canadá; aunque terminarían valiendo la pena.

La aclamada serie, escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann, se convirtió en el programa de HBO más visto de todo el 2023, lo que le valió para conseguir la nominación a 8 premios Emmy, incluidos los de: Mejor Serie Dramática, Mejor Actor Principal (Pedro Pascal como Joel) y Mejor Actriz Principal (Bella Ramsey como Ellie).

Su estreno ha sido una de las adaptaciones más exitosas de un videojuego a la televisión y la trama sigue a un contrabandista, acompañado por una adolescente, durante su viaje por un Estados Unidos postapocalíptico en el que la mayoría han muerto debido a un hongo conocido como Cordyceps, que transforma a las personas en zombies.

La serie protagonizada por Pascal y Ramsey contará en la segunda temporada con las actuaciones de Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino y Ariela Barer; por lo que se especula que abarcará únicamente la primera fase de la segunda entrega, con 7 episodios que retoman la historia cinco años después del final de la primera temporada.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de "The Last of Us"?

La segunda temporada de The Last of Us, la serie de HBO Max inspirada en el videojuego del mismo nombre, se estrenará en abril del 2025, de acuerdo con el nuevo trailer que compartió la plataforma de streaming. Desafortunadamente, no se confirmó la fecha exacta del lanzamiento, con el fin de generar más emoción dentro de la audiencia.

El rodaje de la segunda temporada concluyó en agosto del 2024, y a principios de septiembre, Casey Bloys, el presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content, explicó que la intención era que la serie siguiera la historia del segundo juego, aunque no abarcará todo el título, por lo que se esperan nuevas temporadas en el futuro.

"La segunda temporada será una historia de venganza, protagonizada por una clase de odio que escapa la lógica de la razón y de la cordura. En el apocalipsis, la supervivencia lo es todo, y los personajes principales, Ellie y Joel, saben que nunca van a volver a la normalidad", agregó Casey durante una conferencia de prensa.

En el nuevo tráiler se puede observar al personaje de Abby deambulando por los pasillos, mientras carga una pistola en sus manos y mira de un lado para otro. Es en ese momento cuando vemos a Joel y a Ellie, el dúo protagonista que vive de forma relativamente tranquila, aunque sabemos que nada dura demasiado en esta pesadilla.

"En el mundo de The Last of Us, reina la violencia y la muerte, por lo que les puedo asegurar que Joel y Ellie enfrentarán nuevos conflictos en un mundo aún más peligroso y cambiante", añadió el director ejecutivo de la cadena de televisión estadounidense, quien confía en el poder de la serie para convertirse en la más vista de todo el 2025.

"Tras cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a problemas más impredecibles que los que dejaron atrás", asegura un comunicado de Max y HBO, destacando a su estrella, Pedro Pascal, quien se ha convertido en uno de los más solicitados de todo Hollywood.