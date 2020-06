The Rolling Stones ponen ultimátum al presidente Donald Trump

Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood de The Rolling Stones durante el tour No Filter. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA)

El 27 de junio la legendaria agrupación de rock estadounidense The Rolling Stones emitió un comunicado a través de sus representantes legales en la industria musical, BMI. En este ocasión, más allá de tratarse de una buena noticia para los fanáticos, el mensaje estuvo dirigido al presidente Donald Trump.

Mediante el comunicado, los integrantes y sus representantes manifestaron que el mandatario de Estados Unidos no podía volver a utilizar su música, durante actividades de campaña. “Esta podría ser la última vez que el presidente Donald Trump use una canción de los Stones”, indica el texto, según medios especializados de entretenimiento como Variety.

La noticia dio a conocerse por el sitio Deadline. De acuerdo a la información, Trump había utilizado algunas pistas de la afamada agrupación durante sus campañas. A través del comunicado, los integrantes expusieron que su música ha estado siendo utilizada por “propósitos de política partidista” y que no permitirán su uso sin licencia.

En la carta se hizo saber que el equipo legal de los Stones notificó que el uso no autorizado de las canciones “incurriría en una violación del acuerdo de licencia”, se indica en el portal de Deadline.

De esta forma, continúa la información, si el presidente Trump llegara a ignorar la exclusión de la música en los mitines o actividades, podría enfrentar una demanda por el desacato. El mandatario reprodujo hace poco la canción de los Stones “You Can’t Always Get What You Want” durante una actividad en Tulsa, Oklahoma.

Esta no es la primera vez que la banda arremete contra Donald Trump, quien, durante la campaña de elección de 2016 también utilizó la misma canción. En ese entonces, Fran Curtis, publicisita de los Rolling Stones dijo a CNN que los miembros no habían autorizado el uso de la misma y que solicitaban el cese de la acción “inmediatamente”.

En aquel entonces, el cantante y miembro de la agrupación, Mick Jagger, expresó a BBC que Trump había tomado una decisión “rara” por utilizar “You Can’t Always Get What You Want” durante los mitines, ya que la pista es “una balada somnolienta acerca de drogas”.

Según Deadline, el representante de BMI dijo que a la fecha, el presidente estadounidense no ha respondido la carta que los Stones le remitieron.