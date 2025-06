The Rubber Souls presenta en Guatemala un épico tributo a Queen y The Beatles

Con una presentación única, la agrupación guatemalteca The Rubber Souls realizará un tributo en homenaje a Queen y The Beatles completamente en vivo, para hacer vibrar al público al ritmo de las bandas que impactaron la industria musical.

El evento, que incluirá grandes éxitos de ambas agrupaciones, presentará este espectáculo por primera vez en Guatemala, con una puesta en escena dedicada a revivir los temas más representativos de Queen y The Beatles.

Conocidos a nivel internacional, The Rubber Souls ofrecerá este concierto previo a su viaje en agosto a Liverpool, Inglaterra, donde representarán a Guatemala nuevamente en la edición 2025 del International Beatle Week.

Desde el rock operístico de Bohemian Rhapsody hasta la psicodelia de Lucy in the Sky with Diamonds, el espectáculo recorrerá los grandes clásicos de ambas agrupaciones. Una velada para revivir el legado sonoro que sigue inspirando al mundo.

El evento contará con la participación especial de Sunset Band como grupo invitado, y se sortearan dos boletos dobles de cortesía para los seguidores de la agrupación en sus redes sociales.

Fecha

Viernes 27 y sábado 28 de junio de 2025

Hora

El evento iniciará a las 20 horas

Lugar

Teatro Dick Smith, Instituto Guatemalteco Americano (IGA) Ruta 1, 4-05, zona 4, Ciudad de Guatemala.

Precios y localidades

Balcón Q150

Platea Q200

Venta de entradas

Boletos disponibles en: https://culturales.iga.edu

