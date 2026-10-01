“Tiempos inéditos”: la OSN ofrecerá concierto con solo de clarinete y director invitado

El concierto Tiempos inéditos lleva al escenario piezas de Ivanov Basso, Einojuhani Rautavaara, Béla Bartók y Federico García Vigil, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN), un solo de clarinete y la dirección del músico brasileño Claudio Ribeiro como director invitado.

Se trata del XIV Concierto de Temporada Oficial de la OSN, que contará con la participación del clarinetista guatemalteco Sergio Reyes como solista invitado.

“Una noche donde el circo, la magia nórdica, el folclore húngaro y el candombe se encuentran en un mismo escenario. Bajo la batuta del maestro invitado Claudio Ribeiro (Brasil), director artístico de la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre, y con el talentoso clarinetista Sergio Reyes Sagastume como solista invitado”, detalla la OSN en sus redes sociales.

El repertorio incluirá piezas como:

Ivanov Basso - Circense

Einojuhani Rautavaara - Concierto para clarinete y orquesta

Béla Bartók - Cuadros húngaros

Federico García Vigil - Variaciones sobre un tema de Rada

Reyes debutó como solista a los 15 años junto a la OSN, interpretando el Concierto de Mozart K. 622. A los 16 años se presentó en Puerto Rico con la Orquesta Sinfónica Juvenil de las Américas y, a lo largo de su carrera, también se ha presentado en escenarios de España, Brasil, Colombia, México y toda Centroamérica.

Es solista, educador, creador del grupo Ajkeem y fundador del Festival Internacional Clarifest Guatemala, que en el 2027 celebrará 20 años.

Es artista D'Addario desde el 2011 y ha recibido el Premio Clarinetista Favorito de Hispanoamérica 2010, el reconocimiento Artista del Año 2015 y el Premio Estela al Virtuosismo. También es clarinete principal de la OSN.

El artista compartirá escenario con el director brasileño Cláudio Ribeiro, quien, con más de 30 años de carrera internacional, es considerado una de las figuras más sólidas de la dirección orquestal en Latinoamérica.

“Su formación lo llevó por Brasil, Países Bajos, Italia y Estados Unidos, y su talento lo ha llevado a dirigir orquestas de primer nivel en Europa y América”, detalla la OSN en sus redes sociales.

Los artistas, junto con la OSN, darán vida a este concierto especial, que tendrá lugar este jueves 1 de octubre del 2026, a las 19.30 horas, en la Sala de conciertos del Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Las entradas tienen un valor de Q100 y están disponibles en las oficinas de la Orquesta Sinfónica Nacional, en el mismo edificio del Conservatorio, y en la taquilla antes del evento.

Fecha

Jueves 1 de octubre del 2026

Hora

19.30 horas

Lugar

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Precio

Q100

Entradas

Disponibles en las oficinas de la Orquesta Sinfónica Nacional y en la taquilla antes del evento

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