Tobey Maguire, el actor de Spider-Man, ofició la boda de su exesposa con un multimillonario

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Tobey Maguire, el actor de Spider-Man, ofició la boda de su exesposa con un multimillonario

Jennifer Meyer, exesposa de Tobey Maguire, conocido por interpretar a Spider-Man, se casó con el multimillonario Geoff Ogunlesi en una ceremonia oficiada por el actor.

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Tobey Maguire, el actor de Spider-Man, ofició la boda de su exesposa con un multimillonario

Tobey Maguire estuvo casado nueve años con Jennifer Meyer, desde 2016 se separaron y hace pocas semanas se divorciaron. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

El actor Tobey Maguire, conocido por interpretar a Spider-Man, sorprendió al oficiar la boda de su exesposa y madre de sus hijos, Jennifer Meyer, con el multimillonario Geoff Ogunlesi.

El 21 de septiembre, Maguire, de 51 años, se divorció de Jennifer Meyer, de 49, según publicó la revista People. Ambos recuperaron su condición de “personas solteras”, según Infobae.

Maguire y Meyer contrajeron matrimonio en el 2007 y tuvieron dos hijos: Ruby, de 19 años, y Otis, de 17. La pareja decidió separarse nueve años después e indicó que sus hijos seguirían siendo su prioridad.

Meyer es diseñadora de joyas y se casó el sábado 10 de octubre con Geoff Ogunlesi, de 34 años, con quien ya tiene un hijo de cinco meses, según Infobae.

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La boda se celebró en el Four Seasons Resort Lanai, en Hawái, según publicó TMZ.

En la celebración, según TMZ, participaron figuras reconocidas, como Leonardo DiCaprio y su novia, Vittoria Ceretti; Jeff Bezos; Courteney Cox, y Rachel Zoe, entre otros.

Los hijos de Maguire y Meyer también asistieron a la ceremonia.

La relación de Maguire con su exesposa se ha mantenido en buenos términos. Meyer dijo en una ocasión que él era su mejor amigo, según Infobae. También contó que, en el 2025, debido a los incendios forestales en Los Ángeles, ella, Ogunlesi y sus hijos permanecieron un tiempo en la casa de Maguire.

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