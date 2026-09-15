Zendaya y Tom Holland: ¿Realmente están casados?

Las dudas vuelven a rodear la relación de los actores Tom Holland y Zendaya. Mientras los famosos se lucían en la alfombra roja de los Premios Emmy, el estilista Law Roach lanzó otra bomba mediática: "Mentí. Todavía no se han casado, no han tenido una ceremonia oficial. Sucederá después de la gira de prensa de Duna. Ella es su esposa desde hace bastante tiempo, pero aún no es oficial", declaró el diseñador a la revista Variety.

Si esta declaración es verdad, Roach, que en marzo pasado dijo que la boda ya se había efectuado, no solo se desmiente a sí mismo. En junio pasado, el propio Holland le dijo a la revista Esquire, al ser cuestionado sobre unas fotografías falsas de su boda creadas con inteligencia artificial no había sido necesario advertirle nada a su familia, porque todos habían estado presentes en la boda real.

Mientras todos declaran, la única que no ha accedido a decir nada es la propia Zendaya, quien habría sido la primera en dar pie a las especulaciones, cuando durante la celebración de los Globos de Oro lució un anillo que parecía ser de bodas, junto con el de compromiso que llevaba ya desde hacía meses.

Las declaraciones de Roach son tomadas muy en cuenta por los medios de espectáculos ya que el diseñador tiene una larga relación de trabajo y amistad con la actriz, ya que trabajan juntos desde el 2011.

El estilista, que ha vuelto a abrir la puerta a las especulaciones indicó que las fotos que circulan en redes sociales son falsas y fueron creadas por Inteligencia Artificial. "¡Ese vestido es feo!", señaló el diseñador. Aseguró que él mismo se encargará del diseño del verdadero atuendo de la novia cuando llegue el momento. Ahora los fanáticos de la pareja no saben si creer que lo anteriormente dicho por Roach es verdad y es ahora cuando miente, o todo lo contrario.

La historia de un amor

Tom Holland y Zendaya empezaron a ser relacionados románticamente desde el 2016 cuando protagonizaron Spider-Man: Homecoming. Algunos medios aseguran, que desde entonces comenzaron a coquetear. Sin embargo, hay pocas pruebas de ello, porque si algo ha caracterizado a la pareja es su discreción. Fue hasta el 2017 cuando se atrevieron a revelar su noviazgo.

En el camino, hubo separaciones y una de ellas fue evidente cuando en el 2019, Zendaya fue captada paseando y besándose con Jacob Elordi. Sin embargo, en el 2021, ella y Holland volvieron a dejarse ver unidos. Pero no quisieron facilitar el trabajo a los medios y empezaron a ser mucho más reservados. Prácticamente se mudaron a Londres donde gozan de mayor privacidad.

Los rumores sobre la boda empezaron a finales del 2025 cuando ya se les vio con anillo de compromiso y luego, todo el mundo creyó en las "indiscreciones" de Roach y las declaraciones de Holland. Sin embargo, ahora habrá que esperar para ver si con el tiempo de verdad se casan y sobre todo, si se dejan ver en una ceremonia de verdad.