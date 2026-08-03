¿Cuál es la práctica de salud que siguen algunas estrellas de Hollywood y que Zendaya negó adoptar?

Una de las tendencias de salud que ha cobrado fuerza en internet y ha llegado a Hollywood son los llamados cold plunges o inmersiones en agua fría, a las que se atribuyen beneficios para la recuperación muscular. Sin embargo, la actriz Zendaya afirmó que no sigue esta práctica.

La protagonista de Euphoria explicó que prefiere las duchas largas con agua caliente. Según expertos citados por Infobae, esta elección podría ser más adecuada para algunas mujeres debido a razones fisiológicas.

Fue durante una entrevista con Vogue donde Zendaya destacó que ella "no es una chica del agua fría" y que quienes la conocen saben que prefiere las duchas con agua caliente.

Según reveló, esta es una de las terapias que utiliza cuando se siente agobiada, pues permanece sentada durante largos períodos bajo el agua caliente.

A propósito de la postura de Zendaya, Infobae señaló que las mujeres podrían tener razones fisiológicas para compartir esa preferencia. La nutricionista Stacy Sims explicó en The Mel Robbins Podcast que las mujeres no necesariamente necesitan exponerse a temperaturas tan bajas como las de los cold plunges.

Según Sims, cuando una mujer se sumerge en agua entre 10 y 15 °C durante uno a cinco minutos, su cuerpo tiende a activar el sistema nervioso simpático con mayor intensidad que el de los hombres.

La especialista indicó que esa activación puede provocar una respuesta de cierre fisiológico. En cambio, en los hombres se han observado beneficios metabólicos.

La práctica de los cold plunges se ha promovido como una rutina que favorece la recuperación muscular, reduce el estrés y mejora el estado de alerta, destacó Infobae. Sin embargo, Stacy Sims señaló que esos beneficios no se presentan de la misma manera en todas las mujeres.

Las mujeres dependen en mayor medida de la vasodilatación y la vasoconstricción para regular su temperatura corporal, lo que podría hacer que los cold plunges no sean compatibles con algunas de ellas. Aun así, por ahora no existe una investigación concluyente sobre el tema, pues únicamente se han observado cambios metabólicos y hormonales más pronunciados en mujeres, según Infobae.

Respecto del calor, la especialista destacó que las mujeres suelen tolerarlo mejor que los hombres y que este puede incrementar el flujo sanguíneo hacia el cerebro y mejorar la capacidad de los vasos sanguíneos para contraerse y dilatarse.

El uso del Sauna u duchas calientes tiene beneficios para su cuerpo dado incrementa el flujo sanguíneo al cerebro y mejora la capacidad de los vasos para contraerse y dilatarse. (Foto Prensa Libre: Freepik)