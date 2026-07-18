Arándanos: los beneficios para el corazón, la piel y el cerebro que destacan los especialistas

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Arándanos: los beneficios para el corazón, la piel y el cerebro que destacan los especialistas

Entre los frutos rojos, los arándanos son una opción saludable y sabrosa que ofrece diversos beneficios para la salud y ayuda a prevenir enfermedades.

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Arándanos: los beneficios para el corazón, la piel y el cerebro que destacan los especialistas

Los arándanos ofrecen muchos beneficios para la salud. (Foto Pensa Libre: Magnific/ Freepik/ Wirestock)

El alto contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes que poseen los arándonos hace que sus propiedades nutricionales sean de gran beneficio.

Según destaca Cleveland Clinic, julio es el Mes del Arándano.

Entre los beneficios de los arándanos sobresale la protección del corazón, gracias a una sustancia llamada antocianina, que les confiere su color azulado, explica Anya Miller, dietista de la Clínica Mayo.

Los arándanos contienen alrededor de 25 antocianinas diferentes, mientras que otras bayas tienen solo dos o tres, señala Miller.

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A estos frutos rojos también se les atribuye un efecto antitumoral, según un artículo de The Conversation titulado Las claves dietéticas para disminuir el riesgo de cáncer de colon.

Otras cualidades de los arándanos son sus propiedades antiinflamatorias. Además, ayudan a combatir los radicales libres en la piel y otros órganos, lo que contribuye al cuidado celular, y podrían favorecer la prevención de enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer y el párkinson, según el sitio web Psicología y Mente.

También son una buena fuente de vitamina K, nutriente relacionado con la coagulación de la sangre, de acuerdo con MedlinePlus y un artículo de St. Jude Children's Research Hospital.

Julia Zumpano, dietista de Cleveland Clinic, indica que no es necesario comprarlos frescos, pues también pueden adquirirse congelados sin perder sus beneficios.

A continuación presentamos una receta sencilla y rápida de preparar. Sin embargo, los arándanos pueden incorporarse de múltiples maneras a la dieta diaria. Puede agregar la fruta entera al cereal o a la avena durante el desayuno, incluirla en batidos y refrescos o utilizarla en recetas agridulces, como salsas para carnes horneadas.

Parfait de arándanos

Fuente de la receta: MedlinePlus

Tiempo de preparación: 5 minutos

Porciones: 4

Ingredientes

  • 1 taza de fresas
  • 1 taza de granola baja en grasa
  • 1 taza de arándanos
  • 1 taza de yogur natural bajo en grasa

Preparación

  • Lávese las manos con agua y jabón.
  • Divida las fresas en cuatro vasos.
  • Espolvoree 1/4 de taza de granola sobre las fresas en cada vaso.
  • Divida los arándanos y colóquelos sobre la granola.
  • Con una cuchara, coloque 1/4 de taza de yogur sobre los arándanos.
  • Disfrútelo inmediatamente.
  • Si no lo consume todo, refrigérelo dentro de las siguientes dos horas.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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