Arándanos: los beneficios para el corazón, la piel y el cerebro que destacan los especialistas

El alto contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes que poseen los arándonos hace que sus propiedades nutricionales sean de gran beneficio.

Según destaca Cleveland Clinic, julio es el Mes del Arándano.

Entre los beneficios de los arándanos sobresale la protección del corazón, gracias a una sustancia llamada antocianina, que les confiere su color azulado, explica Anya Miller, dietista de la Clínica Mayo.

Los arándanos contienen alrededor de 25 antocianinas diferentes, mientras que otras bayas tienen solo dos o tres, señala Miller.

A estos frutos rojos también se les atribuye un efecto antitumoral, según un artículo de The Conversation titulado Las claves dietéticas para disminuir el riesgo de cáncer de colon.

Otras cualidades de los arándanos son sus propiedades antiinflamatorias. Además, ayudan a combatir los radicales libres en la piel y otros órganos, lo que contribuye al cuidado celular, y podrían favorecer la prevención de enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer y el párkinson, según el sitio web Psicología y Mente.

También son una buena fuente de vitamina K, nutriente relacionado con la coagulación de la sangre, de acuerdo con MedlinePlus y un artículo de St. Jude Children's Research Hospital.

Julia Zumpano, dietista de Cleveland Clinic, indica que no es necesario comprarlos frescos, pues también pueden adquirirse congelados sin perder sus beneficios.

A continuación presentamos una receta sencilla y rápida de preparar. Sin embargo, los arándanos pueden incorporarse de múltiples maneras a la dieta diaria. Puede agregar la fruta entera al cereal o a la avena durante el desayuno, incluirla en batidos y refrescos o utilizarla en recetas agridulces, como salsas para carnes horneadas.

Parfait de arándanos

Fuente de la receta: MedlinePlus

Tiempo de preparación: 5 minutos

Porciones: 4

Ingredientes

1 taza de fresas

1 taza de granola baja en grasa

1 taza de arándanos

1 taza de yogur natural bajo en grasa

Preparación