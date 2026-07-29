Tom Chadbon, conocido por sus participaciones en Juego de tronos, Doctor Who y James Bond, falleció a los 80 años

Conocido por su extensa carrera, que abarcó casi 50 años en la industria del cine y la televisión, Tom Chadbon falleció a los 80 años. El británico participó en más de 122 producciones a lo largo de su trayectoria.

Tom Chadbon se consolidó como uno de los actores de reparto más destacados de la industria, lo que lo llevó a participar en producciones como Juego de tronos, Doctor Who y una película de James Bond.

Recordado por su papel de Septón Supremo en Juego de tronos en el 2017, que marcó su última aparición como actor, Tom Chadbon mantuvo una carrera principalmente en la televisión británica con programas como Crown Prosecutor y Casualty, destaca La Vanguardia.

Fue este miércoles 29 de julio cuando se dio a conocer que el actor había fallecido el fin de semana pasado. La empresa Fantom Events reveló la noticia con el mensaje: "Lamentamos profundamente la noticia del fallecimiento de Tom Chadbon el fin de semana pasado".

La empresa, especializada en convenciones para aficionados a la ciencia ficción, destacó que el actor era un "rostro familiar" debido a sus numerosos trabajos en televisión y cine.

El actor, que nació en 1946 en Luton, demostró interés por las artes dramáticas desde muy joven, lo que lo llevó a estudiar en la Real Academia de Arte Dramático (RADA). Con el tiempo, también desarrolló su talento en el teatro.

Su llegada a la televisión se produjo en la década de 1960, pero fue en 1979 cuando participó en Doctor Who con el episodio City of Death, el más visto de la serie.

RIP Tom Chadbon, English Actor

Casino Royale, Doctor Who: City of Death & The Trial of a Time Lord, Crown Prosecutor, Chancer, The Liver Birds, Where the Heart Is, Casualty, Sherlock Holmes, Midsomer Murders, Juggernaut, Tess, Shooting Fish, Game of Thrones#InMemoriam #RIP pic.twitter.com/k701zYa1qu — LegacyTributes (@InMemoriamX) July 28, 2026

También regresó a este universo en 1986 para interpretar a Merdeen en El planeta misterioso, destaca la BBC. Con el tiempo, el actor se convirtió en uno de los rostros recurrentes de la televisión británica al integrarse a producciones como Peep Show, The Bill, Midsomer Murders y Where the Heart Is.

Otra de sus apariciones destacadas fue en la serie Casualty, donde participó entre el 2008 y el 2011 con el personaje de Henry Williams. Tom Chadbon también apareció en la primera película de James Bond protagonizada por Daniel Craig.

En su carrera participó en más de 120 producciones y llegó al final de su trayectoria con Juego de tronos. Hasta el momento no se ha revelado la causa de la muerte del actor.