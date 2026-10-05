Tom Cruise defiende “Digger” tras las críticas negativas y su baja recaudación en taquilla

"Digger", la nueva película de Tom Cruise, dirigida por el premiado Alejandro González Iñárritu, tuvo un estreno decepcionante en su primer fin de semana en las salas de cine: apenas recaudó 8 millones de dólares en el mercado estadounidense y 12 millones en el resto del mundo.

Tras su estreno, el 2 de octubre del 2026, Warner Bros. estimaba una recaudación de entre 12 y 15 millones de dólares durante el primer fin de semana. La película tuvo un presupuesto de entre 125 y 180 millones de dólares.

Según sitios especializados, este sería el estreno “más flojo” de Cruise desde el drama bélico del 2007 Lions for Lambs (Leones por corderos), que debutó con 6.7 millones, pero contó con un presupuesto mucho menor.

En la nueva película, Cruise se transformó en un magnate petrolero calvo, barrigón y de carácter difícil que descubre haber provocado un desastre natural.

Pero pese a la millonaria inversión y al asombroso cambio físico del actor, la producción recibió varias críticas negativas. El filme acumuló un 51% de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación C+ en CinemaScore.

The Boston Globe calificó a Digger como “un desastre turbio, sin gracia y prácticamente insufrible de 128 minutos”, mientras que Den of Geek señaló que el filme “olvida que el discurso debe funcionar como algo más que una despedida autoflagelante de una estrella de cine”, según recogió Infobae.

Ante el bombardeo de críticas, Cruise acudió a las redes sociales para expresar su orgullo por lo que lograron realizar con el elenco y el equipo de producción.

“Digger está oficialmente en cines y me siento muy honrado de haber tenido la oportunidad de crear esta película junto a artistas tan talentosos. Gracias a todo el elenco y equipo por su dedicación, trabajo duro y alegría. La experiencia fue verdaderamente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que hemos creado”, escribió en su cuenta de Instagram.

La publicación está acompañada de una serie de fotografías que muestran al actor con parte del elenco y el equipo de producción durante el rodaje.

La publicación recibió varios comentarios de seguidores que respaldaron su trabajo en la nueva producción.

“Una película absolutamente brillante y una actuación brillante”, “Esta película fue una locura de la mejor manera. Tan feliz de verlo estrenando el fin de semana, ¡bien hecho!” y “¡Esta es una absoluta obra maestra a todos los niveles! ¡Gracias!” son algunos de los mensajes.