Tom Cruise sorprende al aparecer irreconocible en el primer tráiler de “Digger”

Warner Bros. publicó el primer tráiler de Digger, la nueva película protagonizada por Tom Cruise, quien aparece irreconocible.

El actor estadounidense encarna a Digger Rockwell, un peculiar magnate del petróleo. El personaje es un multimillonario con sobrepeso, cabello blanco y escaso, acento y estilo sureños, y aferrado a un viejo gato; totalmente distinto de otros personajes interpretados por Cruise.

Después de colgarse de un avión en pleno vuelo, lanzarse en caída libre en una motocicleta o escalar el edificio más alto del mundo, Tom Cruise aseguró que nunca había hecho algo como Digger.

"Nunca había tenido un proyecto que me desafiara de esta manera, ni tampoco a un director como Alejandro González Iñárritu. Cuando nos embarcamos en el proyecto, ninguno de los dos había vivido algo así", dijo Cruise durante la presentación del adelanto a medios en los estudios de Warner Bros.

El avance lo muestra con botas vaqueras y sombrero; en otras escenas aparece con pijama de seda mientras recorre una extravagante mansión con un espejo enmarcado con cuernos de venado y alfombras de pieles de animales. Digger lanza insultos y reproches a sus empleados mientras el caos se desata a su alrededor.

La trama gira en torno a que la empresa de Digger desencadena un desastre ecológico: el deshielo acelerado de un glaciar en Groenlandia, que amenaza con derivar en un conflicto nuclear que él deberá resolver.

"Digger ha metido la pata hasta aquí, y tendrá que sacarnos de esto", dice John Goodman, en el papel de un presidente de Estados Unidos, mientras se intercalan imágenes catastróficas de enormes masas de hielo que se derrumban, incendios y alertas sobre una posible guerra nuclear.

La película marca el regreso de Alejandro González Iñárritu al cine desde Bardo (2022) y supone, además, su primera colaboración con Cruise, quien aseguró que llevaba décadas queriendo trabajar con el director.

"Me tomó diez años hacer esta película porque no buscaba una historia. Buscaba la manera correcta de contarla", afirmó el cineasta por medio de un video desde Londres, donde trabaja en la mezcla de sonido de la película.

El filme se estrenará el próximo 26 de octubre en las salas de cine.