Top 3 de las películas más taquilleras de la historia: “Spider-Man: Brand New Day” alcanza el tercer puesto

Spider-Man: Brand New Day sigue escalando en la lista de las películas más taquilleras de la historia. Tras seis semanas en cartelera, el filme ascendió a la tercera posición del listado.

A finales de agosto del 2026, la película avanzó rápidamente del sexto al cuarto lugar y superó a Titanic (1997), que estaba en el quinto puesto, y a Ne Zha 2 (2025), que ocupaba el cuarto.

Según datos de la web Box Office Mojo, hasta la fecha Spider-Man: Brand New Day ha recaudado 2,408 millones de dólares en todo el mundo. Así alcanzó el tercer lugar y dejó atrás a Avatar: El sentido del agua (2022), que estaba en ese puesto.

Ahora la producción está solo por debajo de Avengers: Endgame (2,799 millones de dólares) y Avatar (2,923 millones de dólares).

Este fin de semana, Spider-Man, protagonizada por Tom Holland y dirigida por Destin Daniel Cretton, sumó otros 18 millones de dólares en el mercado norteamericano (Estados Unidos y Canadá), donde también está a punto de convertirse en la película más taquillera de la historia de Norteamérica.

En esa región, la película ha recaudado 923 millones de dólares, encabeza el listado del 2026 y está muy cerca de Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, que lidera la lista de las más taquilleras de la historia con 936 millones de dólares.

La Odisea, de Christopher Nolan, no se queda atrás. El filme se mantiene en el segundo puesto de la taquilla norteamericana del 2026 con 1,631 millones de dólares de recaudación (588 millones en Norteamérica y 1,042 millones en el resto del mundo).

Este fin de semana subió al tercer puesto la recién estrenada Coyote vs Acme, que en su segunda semana acumula 44 millones de dólares en todo el mundo.

También destaca la película de terror Insidious: Fuera del más allá, que acumula 139 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

Con información de EFE.