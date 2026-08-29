Toy Story 5 en Disney+: fecha de estreno, planes de suscripción y recaudación mundial en cines

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Toy Story 5 en Disney+: fecha de estreno, planes de suscripción y recaudación mundial en cines

Cargada de nostalgia y de una reflexión sobre la niñez y la tecnología, Toy Story 5 llegó a los cines en junio pasado y ahora se prepara para dar el salto al streaming.

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Qué sucede en Toy Story 5 y cómo continúa la historia después de Toy Story 4

Woody y Buzz Lightyear se unen para ayudar a Jessie. (Foto Prensa Libre: Pixar. © 2026 Disney/Pixar)

La plataforma Disney+ sumará a su catálogo la quinta entrega de Toy Story, película que se convirtió en un éxito de taquilla. La historia reunió a Woody y Buzz Lightyear para ayudar a Jessie en una aventura que despertó la nostalgia de quienes crecieron con estos personajes y buscó conquistar a nuevas generaciones.

En esta entrega, la historia lleva al público a reflexionar sobre el papel de la tecnología en las nuevas infancias y el desplazamiento de los juguetes, con Jessie como una de las protagonistas. La trama la lleva de nuevo a su antigua casa, donde vivió con Emily.

Esto ocurre luego de que Jessie intenta ayudar a su actual dueña, Bunny, a hacer amigas y seguir jugando lejos de Lilypad. Sin embargo, termina enfrentándose a su pasado y al miedo de ser abandonada.

Tras su paso por las salas de cine, donde recaudó más de USD1,100 millones a nivel mundial, Toy Story 5 se incorporará a Disney+ el próximo 23 de septiembre.

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La película llegó a los cines en junio pasado y durante su primer fin de semana en Estados Unidos recaudó USD159 millones. Variety resalta que fue la tercera película del año en superar la barrera de los USD1,000 millones a nivel mundial.

La producción también apeló a la nostalgia y despertó interés en redes sociales por la participación de artistas como Bad Bunny, Bizarrap y Belinda en el doblaje.

A esto se sumó la canción “I Knew It, I Knew You”, escrita por Taylor Swift, que ha sido interpretada como una respuesta a “Cuando alguien me amaba”. Las escenas eliminadas también generaron conversación en redes sociales, entre ellas una que mostraba un reencuentro entre Jessie y Emily.

“Estoy perdiendo a Bonnie contra este aparato” es una de las frases que han llevado al público a reflexionar sobre cómo los niños han relegado los juguetes a un segundo plano ante la tecnología, uno de los temas centrales de esta entrega.

Planes de suscripción de Disney+

Plan Estándar

  • Precio: USD11.49 al mes (Q87.68 al mes, según el tipo de cambio de hoy)

Incluye:

  • Estrenos de películas, series originales y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu
  • Descargas para ver contenidos sin conexión
  • Dos dispositivos para reproducción simultánea

Plan Premium

  • Precio: USD16.99 al mes (Q129.65 al mes, según el tipo de cambio de hoy)

Incluye:

  • Todos los canales de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes
  • Estrenos de películas, series originales y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu
  • Calidad de video de hasta 4K UHD/HDR y sonido Dolby Atmos
  • Cuatro dispositivos para reproducción simultánea
  • Descargas para ver contenidos sin conexión

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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