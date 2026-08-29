Escenario
Toy Story 5 en Disney+: fecha de estreno, planes de suscripción y recaudación mundial en cines
Cargada de nostalgia y de una reflexión sobre la niñez y la tecnología, Toy Story 5 llegó a los cines en junio pasado y ahora se prepara para dar el salto al streaming.
Woody y Buzz Lightyear se unen para ayudar a Jessie. (Foto Prensa Libre: Pixar. © 2026 Disney/Pixar)
La plataforma Disney+ sumará a su catálogo la quinta entrega de Toy Story, película que se convirtió en un éxito de taquilla. La historia reunió a Woody y Buzz Lightyear para ayudar a Jessie en una aventura que despertó la nostalgia de quienes crecieron con estos personajes y buscó conquistar a nuevas generaciones.
En esta entrega, la historia lleva al público a reflexionar sobre el papel de la tecnología en las nuevas infancias y el desplazamiento de los juguetes, con Jessie como una de las protagonistas. La trama la lleva de nuevo a su antigua casa, donde vivió con Emily.
Esto ocurre luego de que Jessie intenta ayudar a su actual dueña, Bunny, a hacer amigas y seguir jugando lejos de Lilypad. Sin embargo, termina enfrentándose a su pasado y al miedo de ser abandonada.
Tras su paso por las salas de cine, donde recaudó más de USD1,100 millones a nivel mundial, Toy Story 5 se incorporará a Disney+ el próximo 23 de septiembre.
La película llegó a los cines en junio pasado y durante su primer fin de semana en Estados Unidos recaudó USD159 millones. Variety resalta que fue la tercera película del año en superar la barrera de los USD1,000 millones a nivel mundial.
La producción también apeló a la nostalgia y despertó interés en redes sociales por la participación de artistas como Bad Bunny, Bizarrap y Belinda en el doblaje.
A esto se sumó la canción “I Knew It, I Knew You”, escrita por Taylor Swift, que ha sido interpretada como una respuesta a “Cuando alguien me amaba”. Las escenas eliminadas también generaron conversación en redes sociales, entre ellas una que mostraba un reencuentro entre Jessie y Emily.
“Estoy perdiendo a Bonnie contra este aparato” es una de las frases que han llevado al público a reflexionar sobre cómo los niños han relegado los juguetes a un segundo plano ante la tecnología, uno de los temas centrales de esta entrega.
Taylor Swift’s original song, “I Knew It, I Knew You” from Toy Story 5 is yours this Friday. pic.twitter.com/8lAAgtv5y9— Toy Story (@toystory) June 1, 2026
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