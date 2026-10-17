“True Detective” integra a Antonio Banderas a su quinta temporada

El español Antonio Banderas se unirá a la estrella estadounidense Nicolas Cage en la quinta temporada de la serie True Detective, que comenzará a filmarse en 2027. La cadena HB0 informó que la continuidad de la que es una de las series más aclamadas de su programación tendrá como escenarios de Jaimaica y Nueva York.

La integración del astro español que fue intérprete de la exitosa The Mask of Zorro'(La máscara del Zorro) es una de las apuestas de la producción. En esta temporada, Banderas interpretará a un personaje llamado Rai García. Aunque aún no se conocen más detalles de su rol se espera que su participación se prolongue por más de una temporada. En el caso de Nicolas Cage se conoce que dará vida a Henry Logan.

Éxitos y estrellas

La serie que narra investigaciones policiales en los que se exponen los secretos personales y profesionales de los implicados, tanto dentro como fuera del sistema legal ha obtenido cinco premios Emmy. Es producida para HBO y ha tenido a otras grandes estrellas dentro de su elenco.

La actriz oscarizada Jodie Foster (The Silence of the Lambs) protagonizó la cuarta temporada interpretando a Liz Danvers, jefa de policía en la ciudad ficticia de Ennis, Alaska.

En la tercera aparecieron Mahershala Ali y Stephen Dorff; la segunda se basó en el estado de California con Vince Vaughn, Colin Farrell y Rachel McAdams liderando el reparto.

La primera temporada, por su parte, estrenada en 2014, estaba ambientada en el estado de Luisiana, en el sur de EE.UU. con Matthew McConaughey y Woody Harrelson al frente de la producción.

La producción de la quinta temporada de la serie comenzará en 2027, bajo la dirección de Issa López, quien también supervisó la cuarta temporada, según detalla la agencia EFE.