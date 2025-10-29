“Un encuentro con el arte”: Más de 100 estudiantes de la Usac organizan este evento que celebra múltiples manifestaciones artísticas

Muestras de danza, fotografía, música, pintura, teatro y otras expresiones artísticas tendrán lugar en “Un encuentro con el arte”, una actividad organizada por más de 100 estudiantes del décimo semestre de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), según el comunicado oficial del evento.

En la actividad podrán participar los miembros de dicha comunidad universitaria y el público en general, para celebrar el arte como un medio que nos conecta a todos como sociedad.

“La actividad, que se realiza como parte del curso Semiología del Mensaje Estético, impartido por el máster Luis Pedroza, tiene como propósito democratizar el arte y acercarlo a todos, sin distinción”, se anunció en el comunicado oficial del evento.

Pedroza afirma que el propósito general de la actividad es que los asistentes estén en contacto con distintas manifestaciones del arte. “Queremos que la comunidad estudiantil y la población en general vivan y se apropien de una experiencia memorable que reúne a varios artistas emergentes para descubrir las diversas formas de expresión artística que nos rodean”, comentó.

Inauguración de la actividad

El corte de cinta tendrá lugar frente a la rectoría y de forma simultánea, en el salón de actos Mario Sandoval se presentará el fotógrafo Iván Castro, quien impartirá un taller gratuito para el alumnado y público general interesado en mejorar sus habilidades fotográficas, actividad que se realizará a las 18 horas.

Además, desde las 17 horas habrá distintas actividades de arte frente a la Plaza de las Banderas (rectoría) de la Usac.

Fecha

Jueves 6 de noviembre de 2025

Hora

A partir de las 17 horas

Lugar

Plaza de las Banderas y frente a la Rectoría de la Usac, zona 12 capitalina

Entrada

Libre y gratuita

Estos son algunos de los artistas invitados al evento. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Distintas disciplinas artísticas convergerán en este evento organizado por alumnos de la Usac. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

