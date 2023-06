¿Un mensaje para Shakira? El inglés Lewis Hamilton quiere una novia latina

“Hoy me las apañé para tener todo bajo control. No pudimos aguantar el ritmo del Red Bull de (el neerlandés) Max (Verstappen, que ganó y reforzó su liderato en el certamen), porque ellos están en otra liga; pero éste no deja de ser un gran resultado”, opinó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage.

Pero, esta no fue la única sorpresa de este evento. Shakira estuvo entre los invitados especiales y desde el balcón envió un mensaje que se ha hecho viral en redes sociales. ¡Me alegra estar de vuelta en Barcelona!

Un día antes Hamilton estaba en una entrevista cuando expresó “I need to find myself a Latina” (“Necesito encontrar una latina para mí”), dijo mientras el público empezó a expresar su sorpresa. El conductor le dice que ha estado soltero mucho tiempo y encontrarán a alguien.

Se especulaba que la expareja de Shakira, Gerard Piqué, también asistiría al evento, pero no hay registro de él en el circuito de Montmeló.

Lewis : "I need to find myself a Latina," 😆 then George proceeds to find him a girlfriend in the audience 🤣🤣#SpanishGP pic.twitter.com/Lvhc2JULBF — Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 3, 2023

En mayo pasado, Shakira también dio de qué hablar debido a que, después del evento de Fórmula 1 en Miami, luego fue vista durante una cena con el piloto británico.

Shakira y Lewis Hamilton asistieron a uno de los restaurantes más exclusivos de la zona Cipriani, ubicado en el downtown de Miami, Florida y en los alrededores, varios fanáticos de la artista colombiana aprovecharon para hacer fotografías y especular con un posible romance.

Además, Shakira fue vista unos días después paseando en bote con el deportista de fórmula 1. The Sun y Daily Mail publicaron imágenes protagonizadas por Shakira y Hamilton a bordo de un yate. Aunque también se observa a un grupo de supuestos amigos de las celebridades