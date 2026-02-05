“Un muerto y seis mujeres”, la comedia musical que mezcla misterio, humor y música

La comedia musical Un muerto y seis mujeres llega al teatro Thriambos para llevar al público a una historia llena de intriga, secretos y muchas canciones. La puesta en escena está dirigida por Milton González y coproducida con Luis Román.

La historia se adentra en la vida de seis mujeres y un hombre, quienes, durante una fiesta, ven cómo sus vidas cambian y sus secretos salen a la luz tras la inesperada y misteriosa muerte del dueño de la casa.

Según la sinopsis de la obra, la historia revela rápidamente los misterios familiares, a medida que cada uno de los personajes va mostrando su doble vida. La puesta en escena está acompañada por canciones de las décadas de 1980, 1990 y 2000.

La comedia musical de suspenso se desarrolla en presencia del fallecido, quien ha tenido que ser escondido en un baúl, ubicado en la mitad de la sala, para evitar que alguno de los invitados se percate de ello.

Entre secretos, engaños, vidas paralelas, infidelidades y rencores, la obra musical —según destaca su comunicado— muestra la verdad detrás del matrimonio de Renato y Virginia.

Fecha:

Febrero: sábados 14, 21 y 28

Marzo: viernes 6, 13 y 20

Hora:

La función inicia a las 20 horas.

Lugar:

Teatro Thriambos, C. C. Unicentro, zona 10

Entradas:

Preventa: Q100

Día del evento: Q125

Reservaciones:

Comunicarse al número 3091-0982

