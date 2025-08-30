Una caída en escena obliga a interrumpir El lago de los cisnes en el Teatro Nacional

Un bailarín del Ballet Nacional de Guatemala se lesionó en plena función de El lago de los cisnes, en el Teatro Nacional, ante decenas de espectadores.

El bailarín que interpreta al príncipe Sigfrido durante El lago de los cisnes sufrió una caída, en el Teatro Nacional. (Foto Prensa Libre: Gabriel Molina)

Uno de los momentos más esperados del Festival de Junio terminó abruptamente este sábado 30 de agosto, cuando un integrante del Ballet Nacional de Guatemala sufrió una caída durante la última presentación de El lago de los cisnes, en el Teatro Nacional.

El incidente ocurrió en el tercer acto, cuando Norman Barrios, quien interpreta al príncipe Sigfrido —personaje principal de la obra—, cayó mientras ejecutaba una de las escenas centrales.

De inmediato, un compañero corrió en su auxilio y el telón se cerró, interrumpiendo la función de forma repentina para permitir el cambio de escenografía.

Los Bomberos Municipales acudieron al lugar y brindaron atención médica al bailarín, cuya condición no ha sido confirmada oficialmente.

La ausencia de Barrios fue evidente en el último acto y en la presentación final del elenco, cuando los artistas fueron ovacionados por el público.

El lago de los cisnes formaba parte de la programación oficial del Festival de Junio, que se celebra cada año con espectáculos de danza, música y teatro en la capital.

