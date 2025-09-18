Una noche para el rock, numetal y blues en Trovajazz

En el 2002, Trovajazz abrió por primera vez sus puertas en la vía 6, 3-55, zona 4, donde ha permanecido desde entonces. Este lugar ha sido escenario de múltiples grupos y talentos.

El próximo sábado 20 de septiembre será el turno de Anvvar. La banda se fundó en mayo del 2023: originalmente eran cinco integrantes y, actualmente, está integrada por Salvador Mendoza, en voz y teclado; Ximena Noac, en el bajo, e Ian Velásquez, en la batería. "Inmediatamente conectamos musicalmente y dimos nuestro primer concierto en 2024. En marzo de 2025 participamos en la competencia Rock por Guate y obtuvimos el primer lugar", dice Mendoza.

"En la búsqueda de nombres para la banda queríamos encontrar algo que reflejara nuestra visión de poder hacer algo propio y distinto. Se nos cruzó el nombre ámbar: un fósil de origen vegetal, proveniente de árboles antiguos. Quisimos tomar el ámbar como metáfora para representar nuestro objetivo de tocar música de los 80 y 90, y compartirlo con nuestra generación de una forma nueva como Anvvar", agrega el músico.

El grupo prepara su propio material, aunque en su presentación en Trovajazz rendirán homenaje a sus músicos favoritos. Interpretarán temas de Red Hot Chili Peppers, Green Day, Limp Bizkit y Soda Stereo, entre otros.





Fecha

Sábado 20 de septiembre

Hora

20 horas

Lugar

Trovajazz, Vía 6, 3-55, zona 4

Precios y localidades :

Q.50

Venta de entradas:

Reservaciones al teléfono: 2334-1241

