“Unidos”, la película de Pixar y Disney, estará en digital

La cinta más afectada por el coronavirus es, probablemente, “Unidos”, lo nuevo de Pixar, la factoría de animación responsable de “Toy Story” y “Cars”.

Esta nueva aventura, que llegó tras varios años de secuelas, se estrenó en cines una semana antes de que el COVID-19 multiplicara su presencia en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, pero a los siete días la recaudación del filme cayó el 73 % y se convirtió en la película menos vista de la historia de Pixar.

Ni siquiera ha conseguido recuperar la mitad de los casi 200 millones de dólares que costó.

Por ello, a partir de este fin de semana, “Unidos” estará disponible para su descarga por internet, bajo previo pago, y desde el 3 de abril formará parte del catálogo de la plataforma de “streaming” Disney+.

Two brothers. One 𝖖𝖚𝖊𝖘𝖙. 🐉 #PixarOnward is now on Digital! Available in the US. https://t.co/pLXMGq4MTl pic.twitter.com/HHJv2Tgg0E

— Disney and Pixar’s Onward (@pixaronward) March 21, 2020