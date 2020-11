“Usted es mi ídolo, maestro”, el día que Maradona entrevistó a Chespirito y a quien le hizo una confesión

Diego Armando Maradona entrevista a Roberto Gómez Bolaños en su programa de televisión "La noche del 10" (Foto Prensa Libre: YouTube)

Fue en el 2005. El exfutbolista entrevistó al destacado humorista mexicano, creador de memorables personajes como “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”, en una noche en la que intercambiaron elogios, camisetas y opiniones sobre el futbol, la política y la vida.

“Chespirito” llegó al estudio de grabación del programa de Maradona e inmediatamente fue recibido con una extensa ovación, aplausos e incluso una coreografía de niños caracterizados como “El Chavo del 8”.

“Usted es mi ídolo, maestro. Usted es mi ídolo de verdad”, dijo Maradona al saludar a Gómez Bolaños, quien el respondió: “Y el mío es Maradona. Nunca gocé tanto los partidos de fútbol, que me encantan, como los que dio Maradona pegado al pasto y al balón”.

Durante la conversación el astro del futbol le comentó al mexicano que era un gran seguidor de su programa y que incluso en momentos turbulentos y confusos de su vida le sirvió para apaciguar sus emociones.

“Lloro de risa con su humor y me hace muy bien verlo. Pasé momentos muy malos en mi vida, pero cuando veía al Chavo era como que me relajaba, como que me entraba una tranquilidad muy grande dentro de mí”, manifestó el campeón del mundo con Argentina en 1986.

Maradona agregó que los programas de Bolaños son famosos por su humor blanco, sano y que no ataca a nadie, por lo que tienen un efecto positivo en la sociedad.

El creador de Chespirito le devolvió el halago y manifestó que “él -Maradona- sabe hacer las cosas”.

“Maradona encabeza toda esa legión de grandísimos jugadores, ha sido lo máximo”, continuó Gómez Bolaños.

Más adelante en la conversación recordaron la ocasión en que el América, equipo del que Bolaños era seguidor, le ganó al Club Atlético Boca Juniors, escuadra en la militó Maradona. El partido fue en México, aunque finalmente el equipo azteca quedó eliminado de la copa.

Una singular solicitud

El conductor argentino de televisión, Martín Matías, confirmó el gusto que Maradona tenía por los contenidos creados por Gómez Bolaños cuando recordó una extraña solicitud que el exfutbolista le hizo a los productores del programa “Fugitivos”, a cambio de una entrevista.

De acuerdo con el comunicador, el astro del futbol pidió que le facilitarán todas las temporadas de “El Chavo del 8” en formato VHS, ya que tenía planeado viajar a Cuba y en la isla no transmitían el programa.

De acuerdo con Matías, Maradona quería de manera desesperada toda la serie para disfrutarla durante su proceso de recuperación en Cuba.

Diego Armando Maradona falleció el miércoles 25 de noviembre último y en sus 60 años de vida dejó una gran cantidad de anécdotas dentro y fuera de la cancha.