Valentín Elizalde tendrá un documental en HBO Max: fecha de estreno y detalles de la producción que llega a 20 años de su muerte

HBO Max estrenará el próximo 12 de noviembre del 2026 Valentín: La muerte del Gallo de Oro, una serie documental que contará la historia del cantante mexicano Valentín Elizalde mediante nuevos testimonios y material de archivo.

La producción buscará reconstruir los acontecimientos que rodearon la muerte del artista, conocido como "El Gallo de Oro", quien fue uno de los intérpretes más destacados de la música regional mexicana.

La serie contará con testimonios, material de archivo y aspectos de la trayectoria del cantante, quien murió baleado el 25 de noviembre del 2006.

HBO Max Latinoamérica anunció el lanzamiento a través de sus redes sociales y destacó que se realizará con motivo del vigésimo aniversario de su fallecimiento.

“A 20 años de su muerte, nuevas voces y archivos vuelven sobre las preguntas que rodean la historia de Valentín Elizalde”, se lee en la publicación de X, acompañada del primer cartel promocional del proyecto, con la imagen del artista.

La plataforma de streaming también compartió que la serie documental Valentín: La muerte del Gallo de Oro se estrenará exclusivamente en HBO Max.

Hasta el momento se desconoce cuántos capítulos tendrá la producción y quiénes participarán en ella para reconstruir la historia del artista.

A 20 años de su muerte, nuevas voces y archivos vuelven sobre las preguntas que rodean la historia de #ValentínElizalde. #Valentín:LaMuerteDelGalloDeOro, la nueva serie documental original de HBO, estrena el 12 de noviembre en HBO Max. https://t.co/gwWMPU7ZYe — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) October 28, 2026

Valentín Elizalde nació el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, Sonora, México. Comenzó su carrera musical desde muy joven y destacó en la música regional mexicana con temas como Vete ya, Cómo me duele, Soy así y A mis enemigos.

Murió baleado la madrugada del 25 de noviembre del 2006, a los 27 años, cuando regresaba de un concierto que había ofrecido en el Palenque de la Expo-Feria de Reynosa, en Tamaulipas.

Casi dos décadas después, sus canciones siguen vigentes por medio de sus grabaciones, mientras que el nuevo documental de HBO Max permitirá recordar su trayectoria.